มูฮัมหมัด อุสมานมูซา กองหน้าฟุตซอลทีมชาติไทย ยอมรับมีอาการ Jet Lag แต่เมื่อลงสนามต้องทำเต็มที่ ก่อนซัด 2 ประตูช่วยไทยเชือดติมอร์-เลสเต ศึกฟุตซอลอาเซียน

มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ปัจุบันค้าแข้งกับจิมบี การ์ตาเคนา ในลีกฟุตซอลสเปน โดยเจ้าตัวเพิ่งเดินทางมาถึงไทยเมื่อช่วงดึกวันที่ 5 เม.ย. และได้ลงสนามรับใช้ชาติในการเล่นฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 นัดแรกที่พบกับติมอร์ เลสเต วันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมาทันที โดยเกมดังกล่าวเจ้าตัวยิง 2 ประตูช่วยให้ไทยประเดิมชนะ 4-1 เก็บ 3 คะแนนเต็มได้สำเร็จ

กองหน้าตัวความหวังทีมชาติไทย กล่าวว่า “มีอาการ Jet Lag นิดหน่อย แต่เมื่อเราลงสนามไปแล้ว เราไม่สามารถเล่นไม่เต็มที่ได้ ส่วนเรื่อง Jet Lag มีอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาไวที่สุด ผมคิดว่าเรายังมีเวลาที่จะทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้น”

สำหรับฟุตซอลชายไทย จะลงสนามนัดที่สองในศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026 พบเมียนมา วันที่ 7 เม.ย. เวลา 20.00 น. ที่โรงยิมเนเซียม สนามอบจ.นนทบุรี โดยแฟนฟุตซอลสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ฟรี

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