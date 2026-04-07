พลังกาญจน์ เอฟซี ประกาศแยกทางกับ “โค้ชเอ็กซ์” วสพล แก้วผลึก อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ขณะนี้สถานการณ์ของทีมตามโซนปลอดภัยแค่ 2 คะแนน
โดย เพจของ พลังกาญจน์ เอฟซี ระบุว่า ขอขอบคุณ “โค้ชเอ็กซ์” วสพล แก้วผลึก สำหรับทุกความทุ่มเทที่ได้มอบให้กับทีมอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โค้ชเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลังนักเตะให้สู้ไม่ถอยในทุกสถานการณ์ ความมุ่งมั่น ความเสียสละ และความเชื่อมั่นที่โค้ชมีให้กับทีม
ขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาที่โค้ชอยู่เคียงข้างทีมเสมอ สิ่งที่โค้ชได้สร้างไว้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป
ขอให้เส้นทางต่อจากนี้ของโค้ชเต็มไปด้วยความสำเร็จ
สำหรับ ผลงานของ “โค้ชเอ็กซ์” หลังเข้ามาคุมทีม พลังกาญจน์ คุมทีมในไทยลีก ทั้งหมด 15 นัด ชนะ 3 เสมอ 4 แพ้ 8 เก็บไป 13 คะแนน พาทีมตามโซนปลอดภัยแค่ 2 คะแนน ในขณะที่ยังเหลือการแข่งขัน 3 นัดเท่านั้น