พลังกาญจน์ เอฟซี ประกาศแยกทางกับ “โค้ชเอ็กซ์” วสพล แก้วผลึก อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ขณะนี้สถานการณ์ของทีมตามโซนปลอดภัยแค่ 2 คะแนน

โดย เพจของ พลังกาญจน์ เอฟซี ระบุว่า ขอขอบคุณ “โค้ชเอ็กซ์” วสพล แก้วผลึก สำหรับทุกความทุ่มเทที่ได้มอบให้กับทีมอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โค้ชเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลังนักเตะให้สู้ไม่ถอยในทุกสถานการณ์ ความมุ่งมั่น ความเสียสละ และความเชื่อมั่นที่โค้ชมีให้กับทีม

ขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาที่โค้ชอยู่เคียงข้างทีมเสมอ สิ่งที่โค้ชได้สร้างไว้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป

ขอให้เส้นทางต่อจากนี้ของโค้ชเต็มไปด้วยความสำเร็จ

สำหรับ ผลงานของ “โค้ชเอ็กซ์” หลังเข้ามาคุมทีม พลังกาญจน์ คุมทีมในไทยลีก ทั้งหมด 15 นัด ชนะ 3 เสมอ 4 แพ้ 8 เก็บไป 13 คะแนน พาทีมตามโซนปลอดภัยแค่ 2 คะแนน ในขณะที่ยังเหลือการแข่งขัน 3 นัดเท่านั้น

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