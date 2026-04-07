เสธ.หมึก สั่งลุยมอบให้สต๊าฟโค้ชคัดเลือกนักปั่นเยาวชนอายุระหว่าง 15-17 ปี เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปสู้ศึก “ยูธ โอลิมปิกเกมส์” ที่ประเทศเซเนกัล ช่วงต้นเดือนพ.ย.
“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ เผยว่า ตามที่สมาคมได้สิทธิ์ส่งนักปั่นเยาวชนประเภทถนนหญิง เข้าร่วมจักรยานในมหกรรมกีฬา ยูธ โอลิมปิกเกมส์ 2026 ที่เซเนกัล ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพระหว่าง 31 ต.ค. – 13 พ.ย. โดยนักกีฬาที่ไทยได้รับโควตาดังกล่าวจะต้องเข้าร่วม 2 รายการ ประกอบด้วยไทม์ไทรอัลบุคคล และโรดเรซบุคคล เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ที่กำหนดไว้ จะมีชาติที่เข้าร่วมจักรยานเพียง 42 ชาติ โดยแต่ละชาติจะได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเพียง 1 คน ในรายการถนนหญิง และอีก 1 คนในรายการถนนชาย
พลเอกเดชา กล่าวว่า จากข้อมูลของคณะกรรมการโอลิมปิคแไทย ระบุว่าสำหรับยูธ โอลิมปิกเกมส์ 2026 จะใช้เกณฑ์จำกัดอายุแตกต่างไปจากกติกาปกติของ UCI ซึ่งในรุ่นเยาวชน กำหนดอายุ 17-18 ปี แต่สำหรับโอลิมปิกเยาวชน 2026 กำหนดอายุนักปั่นระหว่าง 15-17 ปี เบื้องต้นทางสมาคมจะพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาจากผลงานของนักกีฬาที่มีช่วงอายุในข่ายดังกล่าวจากรุ่นการแข่งขันที่จัดไว้ในจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย และจักรยานประเภทถนน “ไทยแลนด์ โอเพ่น” เป็นหลัก
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า นับจากนี้ไปจนถึงยูธ โอลิมปิกเกมส์ เหลือเวลาในการเตรียมความพร้อมประมาณ 7 เดือนเท่านั้น ทางด้านสต๊าฟโค้ชจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยได้เตรียมคัดเลือกนักกีฬาที่จะเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อม ซึ่งนอกจากจะต้องมีอายุตามที่กำหนดแล้ว ยังจะต้องมีศักยภาพเพียงพอทั้งไทม์ไทรอัลและโรดเรซ ขณะนี้มีนักกีฬาที่อยู่ในข่ายแล้วประมาณ 3-4 คน ซึ่งทางผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยจะพิจารณานักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นในจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 4 ที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง 24-26 เม.ย. จากนั้นจะให้เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เตรียมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ไปในคราวเดียวกัน
พลเอกเดชา กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ทางสมาคมกำลังพยายามหาข้อมูลของยูธโอลิมปิกเกมส์ 2026 เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นระยะทาง สภาพเส้นทาง เพื่อให้การเตรียมความพร้อมสมบูรณ์แบบที่สุด ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีข้อมูลยูธ โอลิมปิกเกมส์ 2026 น้อยมาก ไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ของ IOC หรือในเว็บไซต์ของ UCI เอง ปัจจุบันมีข้อมูลเพียงกำหนดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยูธ โอลิมปิกเกมส์ ที่ระบุไว้แต่เพียงจะแข่งขันโรดเรซชาย-หญิง วันที่ 8 พ.ย. และไทม์ไทรอัลบุคคลชาย-หญิง วันที่ 10 พ.ย. เท่านั้น
ทั้งนี้ นักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 4 ที่เทศบาลตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม www.thaicycling.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 เม.ย. ก่อนเวลา 12.00 น. หรือสมัครได้ที่กองอำนวยการจัดการแข่งขันที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน ในวันที่ 23 เม.ย. เวลา 11.00-16.00 น. โดยติดตามรายละเอียดที่เฟซบุ๊กของสมาคมฯ Thailand Cycling Association หรือสอบถามได้ที่ โทร.0-2719-3340-2 ในวันและเวลาราชการ