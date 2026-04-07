อันติโอ คอนเต กุนซือของ นาโปลี สโมสรดังจาก เซเรีย อา อิตาลี ออกมาเปิดโอกาสว่าพร้อมจะกลับไปทำงานกับทีมชาตอิตาลีอีกครั้ง หลังเคยร่วมงานกันมาก่อน

ก่อนหน้านี้ คอนเต เคยคุมทัพอิตาลี ลุยฟุตบอลยูโร 2016 มาแล้ว และผ่านทีมเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ ก่อนจะแยกทางกันไปหลังจบทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว

ขณะที่ล่าสุดตำแหน่งกุนซือของอัซซูรียังว่างอยู่ หลังจากที่ เจนนาโร กัตตูโซ ได้ขอยกเลิกสัญญาการคุมทีมแล้ว หลังจากไม่สามารถพาอิตาลีไปฟุตบอลโลก 2026 ได้

และล่าสุดคอนเตออกมาเผยว่า

“ผมเคยทำงานกับทีมชาติมาแล้ว และผมรู้ดีถึงสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี และผมรู้สึกเป็นเกียรติมาก เพราะการได้รับใช้ประเทศเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์”

“ทุกคนรู้ดีว่าผมมีสัญญาเหลือ 1 ปี กับนาโปลี และตอนจบฤดูกาลนี้ ผมจะมานั่งคุยกับท่านประธานในเรื่องนี้”

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