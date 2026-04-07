แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศขยายสัญญากับ แฮร์รี แม็กไกวร์ กองหลังจอมเก๋าออกไปอีก 1 ปีหรือถึงปี 2027 พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก 1 ปี

โดย แม็กไกวร์ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามเจ้าตัวเหลือสัญญากับ แมนฯ ยูไนเต็ด อีกเพียงถึงเดือน มิ.ย. 2026

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีรายงานว่า ดาวเตะวัย 33 ปีกำลังเจรจากับ “ปีศาจแดง” เรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ และมีความคืบหน้าในเชิงบวก

ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เม.ย. แมนฯ ยูไนเต็ด ประกาศผ่านเว็บไซต์สโมสรในการต่อสัญญาใหม่กับ แม็กไกวร์ ออกไปอีก 1 ปีหรือถึงปี 2027 พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก 1 ปี

หลังการต่อสัญญา แม็กไกวร์ กล่าวถึงความรู้สึกว่า “การได้เป็นตัวแทนของ แมนฯ ยูไนเต็ด ถือเป็นเกียรติสูงสุด เป็นความรับผิดชอบที่ทำให้ผม และครอบครัวภาคภูมิใจทุกวัน ผมดีใจมากที่จะได้ต่อสัญญากับสโมสรที่น่าทึ่งแห่งนี้ไปอีกอย่างน้อยแปดฤดูกาล และได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลสุดพิเศษของเรา เพื่อสร้างช่วงเวลาที่น่าประทับใจร่วมกันต่อไป”

“คุณสัมผัสได้ถึงความทะเยอทะยาน และศักยภาพของทีมที่น่าตื่นเต้นนี้ ความมุ่งมั่นของทั้งสโมสรในการต่อสู้เพื่อคว้าถ้วยรางวัลสำคัญนั้นชัดเจนสำหรับทุกคน และผมมั่นใจว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเรายังอยู่ข้างหน้า”

ทั้งนี้ แม็กไกวร์ ย้ายจาก เลสเตอร์ ซิตี้ มาอยู่กับ แมนฯ ยูไนเต็ด เมื่อปี 2019 ด้วยค่าตัวระดับสถิติโลกกองหลัง 80 ล้านปอนด์ ก่อนจะช่วยทีมประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์คาราบาว คัพ และเอฟเอ คัพ อย่างละ 1 สมัย

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