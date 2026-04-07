มินนิโซตา ยูไนเต็ด ออกโรงปฏิเสธข่าวลือที่ว่า ฮาเมส โรดริเกซ เพลย์เมกเกอร์ทีมชาติโคลัมเบีย มีอาการป่วยโรคกล้ามเนื้อสลายที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

มินนิโซตา ยูไนเต็ด สโมสรแห่งเมเจอร์ลีก สหรัฐอเมริกา ออกโรงปฏิเสธข่าวลือที่ว่า ฮาเมส โรดริเกซ เพลย์เมกเกอร์ทีมชาติโคลัมเบีย มีอาการป่วยโรคกล้ามเนื้อสลายชนิดรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

ก่อนหน้านี้โรดริเกซวัย 34 ปี แสดงอาการไม่สู้ดีในเกมกระชับมิตรทีมชาติที่โคลัมเบียแพ้ฝรั่งเศส 1-3 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม จากนั้นเจ้าตัวต้องนอนโรงพยาบาลถึง 3 วัน เนื่องจากมีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง

ต่อมามีข่าวลือว่าโรดริเกซกำลังป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อสลาย (rhabdomyolysis) ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้กล้ามเนื้อสลายตัวและเส้นใยกล้ามเนื้อที่เป็นพิษไหลเข้าสู่ระบบโลหิต อาจนำความเสียหายไปสู่ไตและทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมินนิโซตาแถลงว่า “ทีมแพทย์ของเรายืนยันได้ว่าไม่มีหลักฐานทางห้องปฏิบัติการใดๆ ที่บ่งชี้ถึงภาวะกล้ามเนื้อสลาย และเขากลับมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว”

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