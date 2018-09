โกรนเนมาร์ก โค้ชทุ่มของหงส์แดง – เจ้าของสถิติโลกทุ่มไกล (มีคลิป)

โธมัส โกรนเนมาร์ก โค้ชการทุ่มบอลของทีม“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล สโมสรจากพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ออกมาเปิดใจว่า ตนมีอาชีพที่แปลกที่สุดในวงการฟุตบอล ซึ่ง เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือลิเวอร์พูล ก็ออกมายอมรับเช่นกันว่าไม่เคยได้ยินว่ามีโค้ชการทุ่มมาก่อน ก่อนจะตัดสินใจจ้าง โกรนเนมาร์ก ชาวเดนมาร์กมาทำหน้าที่ดังกล่าว

สำหรับ โกรนเนมาร์ก วัย 42 ปี เป็นเจ้าของทุ่มไกลสถิติโลกด้วยระยะทาง 51.33 เมตร ถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่หงส์แดงได้ตัวมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ นอกจากนี้เหล่าแข้งดังอย่าง อลิสัน เบคเกอร์, ฟาบินโย และ นาบี เกอิตา

“ผมรู้ดีว่านี่เป็นอาชีพที่แปลกที่สุดในโลก” โกรนเนมาร์ก กล่าว

ขณะที่ คล็อปป์ เผยว่า “พูดตามตรงผมไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับโค้ชเรื่องการทุ่มมาก่อน และตอนที่ได้ยินเรื่องของโธมัส มันทำให้ผมอยากเจอเขามาก และเมื่อได้เจอกับเขาผมรู้สึกได้ชัดเจน 100 เปอร์เซ็นต์ ว่าอยากจ้างเขา”

โค้ชจอมทุ่มรายนี้ เริ่มทำงานหน้าที่นี้มาตั้งแต่ปี 2004 โดยเคยร่วมงานกับ วีบอร์ก, เอฟซี มิดทิลลันด์ และ สิลิเกบอร์ มาแล้ว

ทั้งนี้หลังจากการเข้ามาของโค้ชทุ่มรายนี้ หลายคนต่างสังเกตว่าแข้งหงส์แดงมีการทุ่มที่อันตรายมากขึ้น

Thomas Gronnemark has only been here a few days but he has already got @J_Gomez97 going full Rory Delap mode!! #LFC pic.twitter.com/hk6qEE1mmi

— Jonathan Higgins (@Jhiggins3) September 2, 2018