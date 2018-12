มูรินโญ่ เช็กเอาต์โรงแรมที่พักพร้อมบิลค่าห้องหรู 895 วัน 22 ล้านบาท (คลิป)

หลังจาก แมนฯยู ประกาศปลด โชเซ่ มูรินโญ่ ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการ เซ่นผลงานสุดบู่ลงเตะไปแล้ว 17 นัด มีแค่ 16 แต้ม และเกมล่าสุดยังพ่าย ลิเวอร์พูล คู่อริตลอดกาลแบบไม่มีสภาพ 1-3 ทำให้โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะประเด็นมีปัญหากับลูกทีมที่กำลังรอวันระเบิด กระทั่งบอร์ดบริหารไม่ปล่อยให้สถานการณ์ตกต่ำของทีมต้องยืดเยื้อออกไป ตัดสินใจปลดกุนซือชาวโปรตุเกสมากประสบการณ์รายนี้ในที่สุด ซึ่งเป็น 1 วันให้หลังวันครบรอบ 3 ปีที่มูรินโญ่ถูกเชลซีไล่ออก เมื่อปี 2015

"Bye guys.” 👋

Jose Mourinho departs The Lowry Hotel this afternoon, after being sacked by @ManUtd today. 🏨

Follow updates and reaction after Jose Mourinho is sacked as @ManUtd manager here: https://t.co/kouvEuOFMj pic.twitter.com/hbpxrfTKcQ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 18, 2018