มือไม่ถึง! โปเช็ตติโน โดนแฟนผีแดงรุมถล่มผ่านโซเชียล หลังนำไก่แพ้วูล์ฟแฮมป์ตัน

เมาริซิโอ โปเช็ตติโน ผู้จัดการทีม “ไก่เดือยทอง”ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ แห่งพรีเมียร์ลีก อังกฤษ กลายเป็นเป้าหมายที่แฟนบอลทีมคู่แข่ง “ผีแดง”แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โจมตีอย่างหนัก หลังความพ่ายแพ้หมดรูปนัดล่าสุด

สเปอร์สเพิ่งเสียท่าคารังต่อทีมรองบ่อน “หมาป่า”วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส 1-3 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ซึ่งแม้จะยังอยู่รองจ่าฝูงตามเดิม แต่ช่องว่างจากจ่าฝูง “หงส์แดง”ลิเวอร์พูล ถูกทิ้งออกไปเป็น 9 แต้มแล้ว

โดยก่อนหน้านี้โปเช็ตติโนถือเป็นกุนซือเนื้อหอมคนหนึ่ง มีข่าวได้รับความสนใจจากแมนฯยูไนเต็ด รวมถึงเรอัล มาดริด ของสเปน ให้มาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ หลังจากทำทีม “ไก่เดือยทอง” พัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดกระแสในโซเชียลยอดฮิตอย่างทวิตเตอร์ได้โจมตีโปเช็ตติโนรุนแรงไม่น้อย โดยเฉพาะแฟน “ผีแดง” หลายคนที่พากันยี้กุนซืออาร์เจนไตน์รายนี้

สำหรับข้อความบางส่วนถึงโปเช็ตติโน มีดังนี้ :

“ผมอยากมีโอเล (กุนนาร์ โซลชาร์) มากกว่าพอช #mufc #Pochettino”

“ท็อตแนมเก็บโปเช็ตติโนไว้ก็ได้นะ #mufc #pochettino #ogs #Solskjaer”

“ยังต้องการพอชอยู่หรอ??????? #TOTWOL #Pochettino #Spurs #Wolves #ManchesterUnited #manutd #unitedstand”

“ไม่รู้ว่าทำไมกองเชียร์ของ @ManUtd ต้องการให้ #Pochettino มาเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไป งานล้มเหลว ไม่เคยได้แชมป์อะไรเลย และไม่คิดว่าเขาจะสามารถรับมือกับเก้าอี้ร้อนที่ #oldtrafford”

“#Pochettino เป็นคนที่ถูกตีค่าสูงเกินความจริงอย่างที่สุด ในบรรดาคนที่ยังมีลมหายใจอยู่”

I’d rather have Ole than Poch #mufc #Pochettino

I really don’t know why @ManUtd supporters want #Pochettino as the next manager

Bottle job, hasn’t won anything and I really don’t think he could handle the hot seat at #oldtrafford

— de519n (@de519n) December 29, 2018