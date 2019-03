แรนส์ ทำแสบรัวแซง อาร์เซนอล 10 ตัว เก็บชัยนัดแรก ยูโรปาลีก (คลิป)

ค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ 8 มี.ค. เป็นคิวของการแข่งขันฟุตบอล ยูโรปา ลีก ที่เดินทางมาถึงรอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดแรก แรนส์ จากลีกเอิง ฝรั่งเศส เปิดบ้านรับการมาเยือนของ “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ และเพียงนาทีที่ 4 อเล็กซ์ อีโวบี ได้บอลกราบซ้ายก่อนจะกึ่งยิงกึ่งผ่านจะให้ ปิแอร์ เอเมอริก โอบาเมยอง แต่บอลลึกเสียบเสาไกลเข้าไปเลย ส่งอาร์เซนอลออกนำ 1-0

แต่แล้ว อาร์เซนอล กลับสูญเสียความได้เปรียบในนาที 41 โซคราติส ปาปาโดปูรอส ไปโดนใบเหลืองที่ 2 ถูกไล่ออก และ แรนส์ ได้ฟรีคิกนอกกรอบ เบนจามิน บูริกูด์ ยิงติดกำแพงบอลเด้งกลับมาเข้าทางซัดตูมเดียวตีเสมอเข้าในเป็น 1-1

จากนั้นอาร์เซนอลที่เหลือ 10 คนต้านทานเจ้าถิ่นไม่ไหว และเสียท่า แรนส์ จนได้ในนาที 65 นาโช มอนเรียล สกัดบอลผิดเหลี่ยม หมดทางที่ปีเตอร์ เช็ก นายด่านปืนใหญ่จะป้องกันไว้ได้ แรนส์ ยิ่งเล่นยิ่งได้ใจ นาท่ี 88 เจมส์ ซิลิกิ ได้บอลทางกราบซ้ายไม่มีตัวประกบ ก่อนบรรจงเปิดโค้งให้ อิสมาเรีย ซาร์ ตอร์ปิโดบกพุ่งโหม่งยัดเสาแรกปิดท้ายให้แรนส์ คว้าชัยในเกมแรกเหนืออาร์เซนอล 3-1

คู่อื่นๆ

ดินาโม ซาเกรบ(โครเอเชีย) 1-0 เบนฟิกา(โปรตุเกส)

ไอน์ทรัก แฟรงเฟิร์ต(เยอรมนี) 0-0 อินเตอร์ มิลาน(อิตาลี)

เซบีญ่า(สเปน) 2-2 สลาเวีย ปราก(เช็ก)

เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก(รัสเซีย) 1-3 บียาร์เรอัล(สเปน)