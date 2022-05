กาเนโล อัลบาเรซ ประกาศเปิดศึกรอบ 3 กับ เกนนาดี โกลอฟกิน 17 ก.ย.นี้

กาเนโล อัลบาเรซ กำปั้นเจ้าของแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวต 4 สถาบันยืนยันว่าตนเองจะขึ้นชกกับ เกนนาดี โกลอฟกิน อดีตคู่ปรับเก่าเป็นไฟต์ต่อไปวันที่ 17 ก.ย.นี้ พร้อมเป็นไฟต์ที่สามซึ่งทั้งคู่จะดวลกัน

สำหรับ กาเนโล เพิ่งพ่ายคะแนนต่อ ดมิทรี บิวอล กำปั้นจากรัสเซียในศึกมวยชิงแชมป์โลกรุ่นไลต์เฮฟวีเวตของสมาคมมวยโลก (ดับเบิลยูบีเอ) เมื่อช่วงต้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา พร้อมเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกของเจ้าตัวในรอบเกือบ 9 ปี หรือนับตั้งแต่พ่ายให้กับ ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ เมื่อเดือน ก.ย. ปี 2013

โดยก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่า กาเนโล จะต้องการรแมตช์กับ บิวอล ในไฟต์ต่อไป หลังทั้งคู่มีการให้สัมภาษณ์ท้าทายกันผ่านสื่อ

Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. #CaneloGGG3 este 17 de Septiembre 👊🏻🇲🇽 Sede por confirmar.

I'm really happy to bring you the best fights and this one will be no exception. #CaneloGGG3 this Sep 17th 👊🏻🇲🇽 Venue to be confirmed. pic.twitter.com/ow26TlWrmX

— Canelo Alvarez (@Canelo) May 24, 2022