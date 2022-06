ปิดฉาก 8 ปีครึ่ง ฆวน มาตา อำลาปีศาจแดงหลังหมดสัญญาซัมเมอร์นี้

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยืนยัน ฆวน มาตา แนวรุกจอมเก๋าจะอำลาสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้หลังหมดสัญญา พร้อมปิดฉากช่วงเวลา 8 ปีครึ่งกับ “ปีศาจแดง”

สำหรับ มาตา ย้ายจาก เชลซี มาอยู่กับ แมนฯ ยูไนเต็ด เมื่อปี 2014 ซึ่งเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจจากการทำได้ 51 ประตูจากการลงสนาม 285 นัดทุกรายการ พร้อมพาทีมคว้าแชมป์ได้ 4 รายการ ประกอบด้วย เอฟเอ คัพ, อีเอฟแอล คัพ, เอฟเอ คอมมูนิตี ชิลด์ และยูฟ่า ยูโรปา ลีก

Thank you for everything, @JuanMata8 — you'll be missed 🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 2, 2022