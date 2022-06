สิ้นสุดการรอคอย หงส์แดงปิดดีลคว้า ดาร์วิน นูนเญซ ร่วมทัพทางการ - สวมเสื้อเบอร์ 27

ลิเวอร์พูล แถลงคว้าตัว ดาร์วิน นูนเญซ กองหน้า เบนฟิกา มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการด้วยสัญญาถึงปี 2028 โดยนักเตะจะสวมเสื้อเบอร์ 27 ให้กับต้นสังกัดใหม่

สำหรับ ลิเวอร์พูล จ่อเซ็นสัญญากับ นูนเญซ ซึ่งเป็นเป้าหมายเสริมทัพอันดับหนึ่งในซัมเมอร์นี้หลังเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. เบนฟิกา ได้แถลงปล่อยตัวดาวเตะวัย 22 ปีรายนี้ให้กับ “หงส์แดง” เป็นที่เรียบร้อย

ขณะที่ นูนเญซ ได้เดินทางมาที่อังกฤษเพื่อตรวจร่างกายกับ ลิเวอร์พูล เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. และทุกอย่างก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

We’ve got some ñews that we think you might like… 🇺🇾#DarwinDay pic.twitter.com/C70mBnzu4c

— Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022