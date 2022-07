คนดังวงการอีสปอร์ต ร่วมงาน UP RANK GAMIVERSE EXPERIENCE อีเวนต์แรกของไทยที่สร้างจักรวาลใหม่ของคนรักเกม ภาพยนตร์ และไลฟ์สไตล์ อย่างคับคั่ง

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ที่ลาน Atrium 1 และ 2 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ได้มีการจัดงาน UP RANK GAMIVERSE EXPERIENCE ซึ่งเป็นอีเวนต์แรกของไทยที่สร้างจักรวาลใหม่ของคนรักเกม ภาพยนตร์ และไลฟ์สไตล์ ให้ครบ จบในงานเดียว

ซึ่งแน่นอนว่างานที่เกี่ยวข้องกับวงการเกมแบบนี้ บรรดาเหล่าคนดังในวงการอีสปอร์ตตายกขบวนมาร่วมอีเวนต์นี้กันอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็นโปรเพลเยอร์, นักพากย์ รวมถึงไปถึงอินฟลูเอ็นเซอร์อีกหลายคน

สำหรับงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของภาพยนตร์ ‘The Up Rank อาชญาเกม’ พร้อมรูปแบบใหม่ ที่เชื่อมโลกของภาพยนตร์และเกมมาสู่ชีวิตจริง กับแพ็กพิเศษที่ทำให้คุณชมภาพยนตร์ก่อนใคร พร้อมลุ้นทั้งไอเทมเกม และชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท!

ซึ่งภายในงานUP RANK GAMIVERSE EXPERIENCEอีเวนต์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่รวมตัวครั้งใหญ่ของคนรักเกม เกมเมอร์ระดับโปร และคนดังแวดวง eSports มากที่สุดงานหนึ่งของไทย! ในทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน The Up Rank Challenger 2022 รอบ Final ที่เฟ้นหาเกมเมอร์ระดับเทพจากทั่วประเทศระดับยอดฝีมือที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 10,000 คน เพื่อค้นหาสุดยอดเกมเมอร์เพียง 128 คนที่จะมาตัดสินกันว่าใครจะได้ครองตำแหน่งแชมป์ พร้อมคว้าเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,000 บาท และยังได้สิทธิ์ร่วมแข่งขันรอบพิเศษกับผู้เล่นระดับ Pro Player ซึ่งถือเป็นรูปแบบการแข่งขันที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย

พร้อมพบกับอีกหนึ่งไฮไลต์กับการเปิดตัว UP RANK PACK แพ็กแรกและแพ็กเดียวของโลกที่อัพ 1,000,000 ให้ชีวิตเกมเมอร์เป็น MVP ด้วยราคาสุดคุ้ม 650 บาท แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือสิทธิประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็น Limited Edition Skin Items จากเกม PUB G Mobile ซึ่งการันตีได้ว่าสุดเทพ! และไม่สามารถหาได้จากที่อื่น ซึ่งมีมาให้ร่วมลุ้นถึง 16 ไอเท็มด้วยกัน อาทิ Skin Angry Teddy, Pretty in Pink, Runner’s Set, Golden Eagle เป็นต้น รวมถึงสิทธิพิเศษในการชมภาพยนตร์ ‘The Up Rank อาชญาเกม’ ภาพยนตร์เผยเรื่องราวการปั๊มแรงค์ในวงการเกมยุคปัจจุบัน แบบเอ็กซ์คลูซีฟพรีเมียร์ก่อนใคร 100,000 ที่นั่งพร้อมกันทั่วประเทศ! ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้

นอกจากนี้ UP RANK PACK ยังอัพไลฟ์สไตล์ของคนที่ซื้อ กับสิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Siam Piwat (สยามพิวรรธน์), ทรู 5g (True5g), อโกด้า (Agoda), ลาซาด้า (Lazada) และดาคาซี่ (Dakasi) จนถึงสิ้นปี ซึ่งในงานUP RANK GAMIVERSE EXPERIENCEเหล่าพันธมิตรชั้นนำได้ยกขบวนมามอบประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์ให้กับผู้เข้าร่วมงานเช่นกัน นอกจากนี้ผู้ซื้อ UP RANK PACK ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล Lucky Draw แรงค์ใหญ่ตลอดระยะเวลากว่า 4 สัปดาห์ตั้งแต่ 14 ก.ค. 2565 – 10 ส.ค. 2565 รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท** อาทิ ทองคำแท่ง น้ำหนัก 10 บาท จำนวน 3 แท่ง, หน้าจอ Samsung Curve 49 นิ้ว , iPhone 13 Pro Max/ iPad Air5, AirPod3 เป็นต้น โดยจำหน่ายในจำกัดจำนวน 100,000 แพ็กเท่านั้น!

พิเศษไปกว่านั้นกับไฮไลต์ใน “UP RANK GAMIVERSE EXPERIENCE” ได้มีการสร้างสรรค์ NFT Character: UP RANK SCULPTURE ขนาดยักษ์ที่เชื่อมต่อมาคาแร็คเตอร์จากภาพยนตร์เรื่อง THE UP RANK อาชญาเกม ที่มาพร้อมกิจกรรมพิเศษสุดเซอร์ไพรส์ เฉพาะผู้ซื้อ UP RANK PACK ในงานวันที่ 14 กรกฎาคม เท่านั้น ได้ลุ้นเพิ่มกันไปเลย! ของรางวัลสุดพิเศษมากมายที่คุณคาดไม่ถึง!

โดยเกมเมอร์ที่สนใจประสบการณ์ความเชื่อมโยงของจักรวาลเกม ภาพยนตร์ และไลฟ์สไตล์เช่นเดียวกับใน“UP RANK GAMIVERSE EXPERIENCE” สามารถดาวน์โหลดและซื้อ UP RANK PACK ได้แล้ววันนี้ที่ THE UP RANK APPLICATION https://onelink.to/dzmuka ในราคาเพียง 650 บาท จำกัดจำนวน 100,000 แพ็กเท่านั้น! โดยสามารถชำระเงินได้ทั้งรูปแบบของบัตรเครดิต, พร้อมเพย์ และ Mobile Banking

**กรณีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิ์หรือมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE : @theuprank

#theuprank #อาชญาเกม #UPRANKอัพล้าน #THEUPRANKGAMIVERSEEXPERIENCE #TheUpRankChallengers