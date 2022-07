แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดตัว ลิซานโดร มาร์ติเนซ กองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาจาก อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ พร้อมเป็นแข้งใหม่รายที่ 3 ในตลาดซัมเมอร์นี้

ก่อนหน้านี้ แมนฯ ยูไนเต็ด ได้แถลงคว้า มาร์ติเนซ มาเสริมแกร่งตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. ที่ผ่านมา ทว่ายังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

🔥 Feel the fire.

🔴 @LisandrMartinez is ready to bring the heat to United.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 27, 2022