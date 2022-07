ทวิตเตอร์ของ ซัลซ์บวร์ก โพสต์ฮาแจ้ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ว่าหากได้ตัว เบนจามิน เซสโก กองหน้าดาวรุ่งต้องยื่นเงินจำนวน 1,000 ล้านยูโร บวกกับ เฟร็ด และมาสคอตสโมสร มาแลกเปลี่ยน

สำหรับ แมนฯ ยูไนเต็ด ตกเป็นข่าวเชื่อมโยว่ากำลังจับตาสถานการณ์ของ เซสโก หัวหอกอนาคตไกลวัย 19 ปีที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว

และหลังจากมีข่าวออกมาทวิตเตอร์ของ ซัลซ์บวร์ก ก็ได้เคยโพสต์แบบขำขันหาก “ปีศาจแดง” ต้องการตัว เซสโก ต้องยื่นเงิน 300 ล้านยูโรบวกกับ บรูโน แฟร์นานเดส เพื่อเซ็นสัญญา

Update: We now want 1 billion, Bruno and Fred the Red for Sesko. https://t.co/xgha9v16b3

— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) July 27, 2022