MiTH สังกัดอีสปอร์ตชื่อดังประกาศช่าวช็อกหลังแยกทางกับ Ezqelusia นักกีฬาเกม PUBG ขวัญใจแฟนๆเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับ Ezqelusia หรือ “กรีน” วสุ สุรภากรนิธิ เข้ามาอยู่กับ MiTH ตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งเจ้าตัวก็เป็นผู้เล่นหลักของทีมมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงหลังจบศึก PUBG Thailand Series – 2022 Phase 2 ไม่ถึงสัปดาห์ เพจเฟซบุ๊กของ MiTH ได้ประกาศข่าวที่ช็อกแฟนๆ ในการแยกทางกับ Ezqelusia โดยระบุว่า

ขอบคุณที่ทำงานหนักเพื่อ MITH มาตลอด “Ezqelusia” ขอให้นายโชคดี 💛

Thank you for all the efforts you always pushed for MiTH.

We really wish you the best in the future !

ทั้งนี้ Ezqelusia ประสบความสำเร็จกับ MiTH ในหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์ PUBG Southeast Asia Championship 2018, Game is War – Matchday 3 และPUBG Thailand Open 2021 Winter

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก : MiTH