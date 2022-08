วิลเลียมส์ ออกแถลงการณ์ว่า อเล็กซ์ อัลบอน นักขับเอฟวันสัญชาติไทย ได้ต่อสัญญาระยะยาวกับต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อย รวมถึง จะได้เป็นนักขับของสังกัดในปี 2023 ด้วย

โดย อัลบอน คัมแบ๊กกลับมาแข่งขันฟอร์มูลา วัน แบบเต็มตัวอีกครั้งในปีนี้กับ วิลเลียมส์ ซึ่งจนถึงปัจจุบันเจ้าตัวปีคะแนนรวมในฤดูกาลนี้ไป 3 คะแนน

