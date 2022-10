sScary เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนำของวงการ Valorant ประเทศไทย โดยเขาผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติและระดับโลกมาหลายรายการกับทีม XERXIA

อย่างไรก็ตามล่าสุดเจ้าตัวเตรียมพบกับความท้าทายครั้งใหม่แล้ว หลังจากที่ Bleed Esports ปล่อยคลิปเปิดตัวเขาเป็นสมาชิกของสังกัด

We have become the very thing we swore to destroy 😈

Welcome, @sScaryOfficial 🇹🇭 pic.twitter.com/aTU7v0bmj5

— Bleed Esports (@ggBleed) October 16, 2022