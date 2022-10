สื่อแฉ โรนัลโด ปัดลงช่วยทีมในฐานะตัวสำรอง - ก่อนเดินออกจากสนามเกมผีทุบไก่เดือยทอง

สื่ออังกฤษ รายงาน คริสเตียโน โรนัลโด กองหน้า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปฏิเสธการลงสนามให้กับ “ปีศาจแดง” ในฐานะตัวสำรองเกมชนะ สเปอร์ส ก่อนเดินเข้าอุโมงค์ห้องแต่งตัวทั้งๆ ที่แมตช์ยังไม่จบ

ในช่วงท้ายเกมที่ แมนฯ ยูไนเต็ด เปิดรัง โอลด์ แทรฟฟอร์ด เอาชนะ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 2-0 ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. เกิดประเด็นดราม่าขึ้นเมื่อ โรนัลโด ที่เป็นตัวสำรองในเกมนี้ได้ลุกออกจากม้านั่ง ก่อนเดินออกจากสนามเข้าอุโมงค์ห้องแต่งตัวไปแบบดื้อๆ ทั้งๆ ที่เกมยังไม่จบ

Cristiano Ronaldo headed down the tunnel before the final whistle during Man Utd's match against Tottenham. 😳

(📽️ via @TelemundoSports)pic.twitter.com/Q3y9uExXvw

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 19, 2022