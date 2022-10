มิดเดิลสโบรห์ ทีมดังแห่งศึกแชมเปียนชิพ อังกฤษ ประกาศแต่งตั้ง ไมเคิล คาร์ริก อดีตแข้ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เข้ามาทำหน้าที่เป็นกุนซือคนใหม่ทางการ

สำหรับ คาร์ริก ตกเป็นข่าวว่าจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่ของ มิดเดิลสโบรห์ หลังพวกเขาปลด คริส ไวล์เดอร์ ออกจากตำแหน่งเมื่อช่วงต้นเดือน ต.ค. และให้ ลีโอ เปอร์โควิช มานั่งแท่นเฮดโค้ชขัดตาทัพ

