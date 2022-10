แอสตัน วิลลา ประกาศแต่งตั้ง อูไน เอเมรี เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่หลังฉีกสัญญามาจาก บียาร์เรอัล พร้อมเป็นการคัมแบ๊กคุมทีมในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งของเจ้าตัว

สำหรับ วิลลา แยกทางกับ สตีเว่น เจอร์ราร์ด เฮดโค้ชชาวอังกฤษไปเมื่อวันที่ 20 ต.ค. หลังพาทีมทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ในฤดูกาลนี้ด้วยการไม่ชนะใคร 4 นัดรวดในลีก จนทีมมีเพียง 9 คะแนนจาก 11 นัดอยู่อันดับ 17 ตาราง

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า “สิงห์ผงาด” ล็อกเป้า เมาริซิโอ โปเช็ตติโน อดีตกุนซือ ปารีส แซงค์ แชร์กแมง และโธมัส ทูเคิล อดีตกุนซือ เชลซี มาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. 🟣

— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 24, 2022