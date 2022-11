วูล์ฟแฮมป์ตัน ทีมในศึกพรีเมียรลีก อังกฤษ ประกาศแต่งตั้ง จูเลน โลเปเตกี อดีตผู้จัดการทีม เซบียา มาทำหน้าที่เป็นกุนซือคนใหม่ทางการ

สำหรับ วูล์ฟส ยังไม่มีผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่นับแต่แยกทางกับ บรูโน ลาช เฮดโค้ชชาวโปรตุเกสเมื่อต้นเดือน ต.ค. หลังพาทีมทำผลงานได้น่าผิดหวังในฤดูกาลนี้

เดิมที “หมาป่า” ได้ล็อกเป้าไปที่ โลเปเตกี ที่เพิ่งโดน เซบียา ปลดจากตำแหน่งกุนซือให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ทว่าเจ้าตัวตอบปฏิเสธไป เนื่องจากต้องการใช้เวลาดูแลคุณพ่อที่ป่วย

We are delighted to announce Julen Lopetegui will take charge as our new head coach on Monday 14th November.

🐺✍️

— Wolves (@Wolves) November 5, 2022