คอเนอร์ แม็กเกรเกอร์ นักกีฬาเอ็มเอ็มเอชื่อดังสนใจเข้าซื้อสโมสร ลิเวอร์พูล จาก เอฟเอสจี ขณะที่ เซอร์จิม แรตคลิฟฟ์ มหาเศรษฐีชาวอังกฤษ ถอนตัวในดีลดังกล่าว

โดยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. เฟนเวย์ สปอร์ตส์ กรุ๊ป (เอฟเอสจี) กลุ่มทุนเจ้าของทีม ลิเวอร์พูล ร่อนแถลงการณ์เชิญกลุ่มทุนใหม่มาร่วมลงทุน แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะขายหุ้นทั้งหมด หรือบางส่วนออกไป

I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. What a turn of events! What a club! @LFC https://t.co/HD0ELlhKOH

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 8, 2022