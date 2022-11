ทวิตเตอร์ talkSPORT โพสต์คลิปวิดีโอผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ชาวชาวอังกฤษรายหนึ่งที่เดินทางไปดูการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ พร้อมกับเล่าเรื่องราวสุดพีคที่เจ้าตัวได้พบเจอหลังได้พบกับเศรษฐีกาตาร์คนหนึ่ง

โดยในคลิปชายคนดังกล่าวสวมใส่เสื้อทีมชาติอังกฤษ ระบุว่า เขาพยายามหาซื้อเบียร์ จนได้ไปพบกับชายชาวกาตาร์คนหนึ่ง แล้วเกิดคุยกับถูกคอ สุดท้ายชายชาวกาตาร์ได้พาเขาขึ้นรถหรูไปที่บ้าน

แต่ปรากฎว่าชายคนดังกล่าวเป็นลูกชายของท่านชีค ซึ่งได้พาชายชาวอังกฤษไปที่คฤหาสน์ และได้สังสรรค์ร่วมกัน ซึ่งทำให้เขาประทับใจมาก

