เนโก วิลเลียมส์ กองหลังวัย 26 ปีของทีมมังกรแดง ทีมชาติเวลส์ โพสต์ข้อความระบุว่า เขาต้องลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก เกมที่เสมอกับ สหรัฐอเมริกา 1-1 เมื่อคืนที่ผ่านมา หลังจากทราบการสูญเสียคุณปู่

โดยเกมนี้ สหรัฐอเมริกาออกนำไปก่อนในนาทีที่ 36 ก่อนที่ แกเร็ธ เบล จะมาซัดจุดโทษตีเสมอได้ในนาทีที่ 82 ซึ่งในเกมดังกล่าว เนโก วิลเลียมส์ ลงสนามเป็นตัวจริง

หลังการแข่งขันแข้งวัย 26 ปี โพสต์ข้อความระบุว่า เขาต้องเผชิญกับข่าวร้าย สูญเสียคุณปู่ ก่อนการลงแข่งขันเพียงแค่วันเดียว

“เมื่อวานนี้ผมได้รับข่าวที่หนักหนาที่สุดในชีวิตที่ผมเคยเผชิญ นั่นคือการฟังแม่ของผมบอกกับผมว่าคุณปู่เพิ่งจากไปเมื่อคืนนี้ การร้องไห้ทั้งวันก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกจะเริ่มนั้นมันยากมาก แต่ผมก็ผ่านมันมาได้จากการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมและครอบครัวของผม”

Yesterday was the toughest news I’ve ever had to face and that was listening to my mum tell me my grandad past away last night😓 to go from crying all day to start in a World Cup game was extremely tough but I got through it from the support of my team mates and family❤️🕊 pic.twitter.com/3pcxl0C3Qc

