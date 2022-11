ทางการ ปีศาจแดงแถลงแยกทาง คริสเตียโน โรนัลโด - มีผลทันที

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงแยกทางกับ คริสเตียโน โรนัลโด อย่างเป็นทางการด้วยการตกลงร่วมกัน และจะมีผลทันที

สำหรับ โรนัลโด เพิ่งให้สัมภาษณ์โจมตี แมนฯ ยูไนเต็ด ผ่านรายการของ เพียร์ส มอร์แกน ซึ่งเรื่องดังกล่าว “ปีศาจแดง” ก็รับรู้เป็นที่เรียบร้อย ทว่ายังไม่มีการออกบทลงโทษใดๆ

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานว่า “ปีศาจแดง” กำลังหาทางที่จะยกเลิกสัญญากับ โรนัลโด ที่เหลือถึงจบฤดูกาลนี้ ขณะที่ดาวเตะวัย 37 ปีก็เปรยว่าจะไม่กลับไปเล่นในถิ่น โอลด์ แทรฟฟอร์ด แล้ว

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022