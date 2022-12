เรื่องราวสุดน่ารักหลังจบเกมฟุตบอลโลก 2022 ในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศ ที่โมร็อกโก เอาชนะ โปรตุเกส 1-0 พร้อมตีตั๋วเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกของชาติ และสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกจากแอฟริกาที่เข้าถึงรอบนี้ได้

โดยหลังเกมมีการจับภาพของ ยัสซิน โบโน ผู้รักษาประตูของทีมชาติโมร็อกโก ซึ่งเจ้าตัวสามารถเก็บคลีนชีตได้ในเกมนี้ สวมถุงมือผู้รักษาประตูของตัวเขาให้กับ ไอแซค ลูกชายของเขาและเล่นฟุตบอลด้วยกันอยู่ในสนามหลังจากจบเกม

นอกจากนี้มีแฟนๆในสนามจับภาพของทั้งคู่ที่เล่นกันอยู่อย่างมีความสุข พร้อมชื่นชมว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่น่ารักและสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลอย่างมาก

This is ADORABLE ♥️

Morocco’s goalkeeper Yassine Bounou put his gloves on his son and played on the field after their massive win over Portugal.

(via @trtspor)pic.twitter.com/rgnwegEoL6

— Yahoo Sports (@YahooSports) December 10, 2022