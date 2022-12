คีลิยัน เอ็มบัปเป กองหน้าของทีมตราไก่ ฝรั่งเศส โพสต์ข้อความถึง อัชราฟ ฮาคิมี กองหลังของทีมชาติโมร็อกโก หลังจากที่ฝรั่งเศส เอาชนะ โมร็อกโก ในรอบรองชนะเลิศ ศึกฟุตบอลโลก 2022

โดยนักเตะทั้งสองคนเป็นเพื่อนร่วมสโมสร ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ยักษ์ใหญ่ในลีกเอิง ฝรั่งเศส และทั้งคู่ได้แสดงมิตรภาพที่ดีต่อกันตั้งแต่ก่อนเกมแล้ว

อย่างไรก็ตามหลังจบเกมนี้ ทั้งคู่ได้ทำการแลกเสื้อแข่งกัน ซึ่ง เอ็มบัปเป ก็พุดคุยกับ ฮาคิมี อยู่ระยะหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีภาพว่าทั้งคู่ไปนั่งคุยกันภายในอุโมงค์อีกด้วย

กองหน้าวัย 23 ปี โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย โดยโพสต์รูปคู่กับ ฮาคิมี พร้อมข้อความระบุว่า “ไม่ต้องเสียใจไปพี่ชาย ทุกคนภูมิใจในสิ่งที่คุณได้ทำ และคุณได้สร้างประวัติศาสตร์”

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6

สำหรับทีมชาติฝรั่งเศส ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ไปดวลกับ อาร์เจนตินา ในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ ในเวลา 22.00 น.

Football means friendship 🤜🏻🤛🏻

Kylian Mbappé and Achraf Hakimi are two unbelievable players but also the best spot for the Beautiful Game.#Qatar2022 🇫🇷✨🇲🇦 pic.twitter.com/PJQXTuFxS1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2022