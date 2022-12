เจอร์เกน คล็อปป์ ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล ส่งข้อความถึงแฟนบอล “หงส์แดง” ทั่วโลกเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส โดยระบุถึงผลงานในปี 2022 ของสโมสร พร้อมอวยพรเหล่า “เดอะ ค็อป”

โดยเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของ ลิเวอร์พูล ได้โพสต์คลิปของ คล็อปป์ เนื่องในวันคริสต์มาสซึ่งเจ้าตัวได้พูดถึงผลงานของทีมในปี 2022 พร้อมร่วมอวยพรแฟนบอล “หงส์แดง” ว่า

"It's the Christmas of our lives and that's how we should celebrate it." ❤️

Another special Christmas day message from the boss 🎄 pic.twitter.com/a98vZzUiEe

— Liverpool FC (@LFC) December 25, 2022