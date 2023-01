วัน ลุมพินี เปิดโผรายชื่อคู่มวย นัดปฐมฤกษ์ ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 ม.ค. โดยคู่เอก “ราชันฆ่าไม่ตาย”น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว ดวลกำปั้น อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ

วัน ลุมพินี เปิดโผรายชื่อคู่มวย นัดปฐมฤกษ์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ม.ค. โดยคู่เอก “ราชันฆ่าไม่ตาย”น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต เตรียมขึ้นป้องกันตำแหน่งกับ “Babyface Killer” อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ ผู้ท้าชิงชาวรัสเซีย พร้อม 11 คู่มวยที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจ โดยคู่แรกเริ่มต้นเวลา 19.30 น. และเริ่มถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป

แฟนกีฬาชาวไทย เตรียมพบบรรยากาศแห่งความเร้าใจของศึก ONE ลุมพินี นัดปฐมฤกษ์ โดยจัดเต็มกับ 12 คู่มวยที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ผู้ชมในกติกาต่อสู้ทั้งมวยไทย และการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA)

ประเดิมด้วยคู่เอกของรายการ “น้องโอ๋” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 ป.) จะป้องกันตำแหน่งสมัยที่ 7 กับ “อลาเวอร์ดี” ผู้ท้าชิงอันดับ 2 ในแรงกิง ที่หมายมั่นจะเป็นคนแรกที่โค่นเจ้าของฉายา “ราชันฆ่าไม่ตาย” บนเวที ONE

คู่รองของรายการ ศึก ONE ลุมพินี เป็นการคืนสังเวียนครั้งแรกในรอบ 8 เดือนของ พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต จะเปิดศึกตัดสินภาค 3 กับ คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ ยอดมวยรุ่นเล็กที่จะขึ้นชกบนเวที ONE เป็นครั้งแรก หลังจากทั้งคู่เคยผลัดกันแพ้ชนะมาคนละไฟต์ก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ยังมีคู่มวยในรายการ ONE ลุมพินี นัดปฐมฤกษ์ ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้แฟนกีฬาชาวไทย ไม่ว่าจะเป็น “เมืองไทย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” เตรียมกลับมาชกที่เวทีลุมพินี สังเวียนที่กำเนิดฉายา “ขุนศอกผีดิบ” เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี พบ มาฟลุด ตูปิเยฟ นักมวยชาวอุซเบกิสถาน, เพชรบ้านไร่ สิงห์มาวิน วัดฝีมือกับ ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน ในพิกัดอะตอมเวต และการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นไลต์เวต ระหว่าง ริชาร์ด โกดอย นักสู้ชาวบราซิล กับ อเล็กซี ลีอาปูนอฟ คู่ต่อสู้ชาวรัสเซีย

โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี

• น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว พบ อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)

• พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม พบ คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)

• เพชรบ้านไร่ สิงห์มาวิน พบ ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)

• แสนศิริ เพชร ปตอ. พบ คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)

• ไท สจ.เปี๊ยกอุทัย พบ ซ่อนรัก แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)

• สะแกงาม จิตรเมืองนนท์ พบ เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์ (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)

• เสกสรร อ.ขวัญเมือง พบ ไทสัน แฮร์ริสัน (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)

• ริชาร์ด โกดอย พบ อเล็กซี ลีอาปูนอฟ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต)

• เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม พบ มาฟลุด ตูปิเยฟ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)

• จอช ฮิลล์ พบ คีวาน โซเลมานี (มวยไทย รุ่นไลต์เวต)

• อากิฮิโร ฟูจิซาวา พบ โคลตัน คีลบาซา (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต)

• แองเจลอส เกียคูมิส พบ โมฮัมหมัด ซาเดกี (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)

สำหรับนัดปฐมฤกษ์ ศึก ONE ลุมพินี ในวันที่ 20 ม.ค. ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง http://bit.ly/3YWaao3 โดยคู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.