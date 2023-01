สเปอร์ – “ไก่เดือยทอง” ทอตแนม ฮอตสเปอร์ ส่อโดนลงดาบหลังเกิดเหตุแฟนบอลกระโดดขึ้นป้ายโฆษณาและเตะใส่ อารอน แรมสเดล นายทวารของ อาร์เซนอล ในเกมพรีเมียร์ ลีก เมื่อคืนที่ผ่านมา

หลังจบเกมที่ อาร์เซนอล บุกมาชนะ 2-0 ริชาร์ลิสัน กองหน้าชาวบราซิลเข้าไปตำหนิ แรมสเดล โดยมองว่า นายทวารอาร์เซนอลดีใจเกินเหตุ ซึ่งแรมสเดล ไม่ตอบโต้ และเดินไปด้านหลังประตูเพื่อเก็บของ แต่จังหวะนั้นแฟนบอลสเปอร์หัวร้อนกระโดดจากที่นั่งมายืนบนป้ายโฆษณาและเตะเข้าที่หลังของ แรมสเดล เต็มๆ ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ประจำสนามเข้ามาล็อกตัว

Lifetime ban imminent for Spurs fan who kicks Aaron Ramsdale. Stupidity of the highest order. Not great from Richarlison either. pic.twitter.com/gHf8H9nUif

