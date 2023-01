เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ประกาศเซ็นสัญญากับ แดนนี อิงส์ กองหน้า แอสตัน วิลลา มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวรวม 15 ล้านปอนด์ พร้อมเซ็นสัญญาถึงปี 2025

สำหรับ เวสต์แฮม ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับ อิงส์ หลังพวกเขาต้องการกองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมเกมรุก ขณะที่ตัวนักเตะเองก็อยากย้ายออกจาก วิลลา หลังไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในซีซั่นนี้

Th-Ings you love to see 😍 pic.twitter.com/7kHRhQoNic

— West Ham United (@WestHam) January 20, 2023