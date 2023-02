สตรีมเมอร์สาว Jinnytty หรือ ยู ยุนจิน สตรีมเมอร์ในสังกัด Team SoloMid ถูกขโมยโทรศัพท์ระหว่างที่เธอกำลังไลฟ์สดในประเทศชิลี

จากคลิปวิดีโอที่ Jinnytty นำมาลงผ่านทวิตเตอร์แสดงให้เห็นถึงการกรทำที่อุกอาจอย่างมาก ซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เธอกำลังไลฟ์สดผ่านทาง Twitch แพลตฟอร์มชื่อดังและกำลังเดินทางถนน โดยในคลิปปรากฎภาพของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์กำลังขับมาอย่างช้าๆก่อนที่เขาจะกระชากโทรศัพท์จากมือของสตรีมเมอร์สาวรายนี้และบิดเร่งออกไปทันที ซึ่งในขณะนั้นโทรศัพท์ของเธอยังคงไลฟ์สด ก่อนที่ภาพจะมืดไป

โดยเหตุการณ์นี้ Jinnytty ได้โพสต์ลงทวิตเตอร์ของเธอ พร้อมข้อความขอร้องให้คืนโทรศัพท์คืนแก่เธอ นอกจากนี้เธอยังได้โพสต์ภาพสายคล้องมือที่ขาดจากแรงกระชากของขโมยคนดังกล่าว โดยระบุว่า “สายคล้องที่พันอยู่รอบแขบของฉัน ฉันกำโทรศัพท์ตอนสตรีมแน่นมาก เพราะฉันรู้ว่าอาจจะมีขโมยได้ แต่เขากระชากออกจากมือของเธออย่างแรง และสายคล้องก็ขาด”

Lanyard was wrapped around my arm and I was holding the streaming phone so tight because I know there can be thieves who steal phone but he snatched really hard out of my hand and lanyard broke as well :( pic.twitter.com/kAqzwnxq9z

— TSM Jinnytty (@Jinnytty1) February 4, 2023