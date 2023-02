บริษัท ไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวนโยบายด้านมอเตอร์สปอร์ตประจำปี 2023 ภายใต้โครงการระดับโลกที่จะส่งทีมแข่งไทยอย่าง “ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม” (YAMAHA THAILAND RACING TEAM) เข้าร่วมแข่งขันในรายการ เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2023 รุ่น เวิลด์ ซูเปอร์สปอร์ต แชมเปี้ยนชิพ พร้อมด้วยแนวทางด้านการพัฒนานักแข่งระดับเยาวชนที่แข็งแกร่ง สำหรับปูทางสู่ระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพในอนาคต

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า “หลังประสบความสำเร็จอย่างมากในการแข่งขันระดับเอเชีย ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม พยายามพัฒนาโครงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้มีทีมแข่งจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับโลก ซึ่งต้องเป็นทีมที่ประกอบด้วยบุคลากรคนไทยทุกส่วน ทั้งนักแข่ง, ทีมช่าง, วิศวกร และทีมบริหาร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ ไทยยามาฮ่า ที่ต้องการให้มีบุคลากรไทยในวงการมอเตอร์สปอร์ตโลก

เราใช้เวลา 2 – 3 ปี สำหรับโครงการนี้ และตัดสินใจส่ง ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม เข้าร่วมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2023 ในรุ่น เวิลด์ ซูเปอร์สปอร์ต ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาทีมในเอเชีย เป็นการต่อยอดไปสู่ระดับเวิลด์คลาส ซึ่งทีมที่เราส่งไปแข่งขันในปีนี้คือทีมระดับซีเนียร์ และจะยังคงมีบุคลากรรุ่นใหม่ดูแลทีมในการแข่งขันระดับเอเชียด้วย นั่นหมายความว่าเรากำลังพัฒนาทุกระดับอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดการทดแทนในอนาคต ทั้งการส่งต่อองค์ความรู้จากระดับโลกมาสู่ทีมในเอเชีย และการปั้นบุคลากรรุ่นใหม่จากในประเทศ สู่ระดับทวีป และส่งขึ้นสู่ทีมในระดับโลกต่อไป

ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ชุดลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์สปอร์ต แชมเปี้ยนชิพ 2023 ประกอบด้วยทีมช่างชาวไทย เรซ เอ็นจิเนียร์ ทีมบริหารชาวไทย โดยจะมีบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามาเสริมเพียง 3 คนเป็นผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทีมและผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษาให้กับทีม ในขณะที่นักแข่งทั้ง 2 คน ประกอบด้วยนักแข่งดีกรีแชมป์ชาวไทย “แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ จับคู่กับ “ตี” อนุภาพ ซามูล ที่ทำงานร่วมกับทีมมาอย่างยาวนาน โดยทั้งสองจะใช้รถ YAMAHA YZF-R6 ลงทำการแข่งขัน

สำหรับเป้าหมายของเราในปีแรกคือการอยู่ในอันดับ TOP 5 ควบคู่กับการสร้างฐานของทีมแข่งไทยในยุโรปให้ได้ โดยเราจำเป็นต้องศึกษาขั้นตอนการทำงานต่างๆ จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ให้ทีมได้เรียนรู้ เพื่อไม่ให้เราหลงทาง นั่นจึงเป็นแนวทางของเราในปี 2023

การส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในระดับโลกในฐานะทีมไทยนั่นหมายถึงความมุ่งมั่นของ ไทยยามาฮ่า ที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรในด้านกีฬามอเตอร์สปอร์ตเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก โดยมีทีมของเราเองรองรับอยู่”

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา “ยามาฮ่า” สามารถคว้าชัยชนะจากการแข่งขันได้ถึง 25 แชมป์ในทุก รายการแข่งขันความเร็วระดับประเทศและภูมิภาค ด้วยประสบการณ์การทำงานของทีมงาน YAMAHA THAILAND RACING CONSULT ในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ให้กับทีมแข่งภายใต้รถแข่ง YAMAHA R-Series และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ที่ผงาดครองบัลลังก์ประเภททีมในรุ่นใหญ่สุดของรายการชิงแชมป์เอเชีย สร้างสถิติเป็นทีมแรกในเอเชียที่สามารถคว้าแชมป์ประเภททีมครบทั้ง 3 รุ่นในคลาสรถสปอร์ต

โดยในปี 2023 ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม พร้อมสานต่อความสำเร็จและเดินหน้าผลักดันนักแข่งและทีมแข่งยามาฮ่า เข้าร่วมชิงชัยในระดับประเทศผ่านการแบ่งปันข้อมูลความรู้ จากประสบการณ์แข่งขันของทีมงาน YAMAHA THAILAND RACING CONSULT ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีของยามาฮ่า เพื่อไล่ล่าความสำเร็จในประเทศทุกรุ่นใน 3 รายการ ประกอบด้วย OR BRIC SUPERBIKE, R2M All Thailand Superbike และ FMSCT All Thailand Road Racing Championship

ส่วนแนวทางการพัฒนานักบิดระดับเยาวชน ยามาฮ่ายังคงสนับสนุนดาวรุ่งชาวไทยอย่าง “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ และ “เอิร์ท” ธุรกิจ บัวผา 2 นักแข่งเข้าร่วมแข่งขันในศึกดาวรุ่งชิงแชมป์ยุโรป รายการ YAMAHA R3 bLU cRU European Cup 2023 เวทีที่สร้างนักแข่งดาวรุ่งของ ยามาฮ่าจากทั่วโลก สร้างโอกาสสู่การเป็นนักแข่งระดับอาชีพ เพื่อเรียนรู้ข้อมูลวิเคราะห์การแข่งขัน (Data Telemetry), ทักษะในการขับขี่ (Riding Skill) และการปรับทัศนคติ (Mind Set) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง โดยจะแข่งขันทั้งสิ้น 6 สนามในทวีปยุโรปภายใต้ซัพพอร์ตเรซของ เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ

นอกจากนี้ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม จะยังคงเดินหน้าสร้างความสำเร็จในการแข่งขันรายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2023 โดยมีเป้าหมายเพื่อล่าแชมป์เอเชียสมัยที่ 7 ด้วยการส่ง “โฟลท” รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ แชมป์เก่าในรุ่นนี้ลงแข่งขันภายใต้รถแข่ง YAMAHA YZF-R6 พร้อมด้วยทีมงานชาวไทย รวมถึงการผลักดันทีมช่างอิสระในสังกัดของ ยามาฮ่า ให้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรป้อนสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอีกด้วย โดยในปีนี้จะมีการแข่งขันทั้งสิ้น 6 สนาม 5 ประเทศทั่วทวีปเอเชีย

นี่คือก้าวสำคัญของ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย กับความท้าทายบนเวทีการแข่งขันระดับโลก ภายใต้การผลักดันของ ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ที่เดินหน้าสนับสนุนอย่างเต็มร้อยให้ ‘คนไทย’ ได้ปักหมุดในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ และโครงการนี้ได้รับการผลักดันจาก ยามาฮ่า มอเตอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) รวมถึง ยามาฮ่า มอเตอร์ ยุโรป และ ดอร์น่า สปอร์ต ฝ่ายจัดการแข่งขันด้วย”

“นับเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของเราที่จะเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ในฐานะทีมแข่งไทยที่ก้าวสู่เวทีระดับโลกกันทั้งทีม พร้อม 2 คู่หูนักบิดมากประสบการณ์ อย่าง “แสตมป์” อภิวัฒน์ และ “ตี” อนุภาพ ผลผลิตจากการผลักดันนักบิดไทยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนเวทีความเร็วในระดับอินเตอร์อย่างแท้จริง”

สำหรับศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2023 จะดวลความเร็วกันทั้งสิ้น 12 สนาม ใน 10 ประเทศ ใน 4 ทวีปทั่วโลก โดยสนามแรกจะแข่งขันในวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ที่สนาม ฟิลลิป ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

แฟนมอเตอร์สปอร์ตสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ YAMAHA THAILAND RACING TEAM ผ่านทางแฟนเพจ Facebook : YAMAHA THAILAND RACING TEAM