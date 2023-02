ตั๊ก-บริบูรณ์ ควงแขน ซูเปอร์บอล พร้อมด้วย “แทมมี่” แทมมารีน “ปิ๊ก” ดนัย, เอกกี้-เอกชัย, “จูน” ณัฐนิดา และ แอน-สิเรียม โชว์ลีลาหวดเทนนิส เปิดตัว “CRYSTAL SPORTS” สนามเทนนิสอินดอร์ 8 สนาม มาตรฐานระดับโลก ITF แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย

KE Group เดินหน้าปักหมุดจุดออกกำลังกายกลางกรุงแห่งใหม่ สนามเทนนิสในร่มคริสตัล สปอร์ต (Crystal Sports) ที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก ITF (International Tennis Federation) แห่งแรกของประเทศไทย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันประกอบด้วย โปรช็อป (Pro Shop) ที่คัดสรรอุปกรณ์เทนนิสที่สมบูรณ์แบบจากทุกแบรนด์ชั้นนำ บาร์เครื่องดื่มเพื่อการสังสรรค์ ล๊อคเกอร์รูม มุมออกกำลังกายเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาเทนนิส ฯลฯ ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม ติดโครงการเดอะ คริสตัล

ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคอี กรุ๊ป กล่าวว่า ทางกลุ่มบริษัท เคอี ได้เตรียมการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันแห่งความรักกับธีมสุดเก๋ “On the love day because we love tennis” ที่นับว่าเป็นวันรวมพลคนรักเทนนิส เอาใจกลุ่มคนรักกีฬานี้อย่างแท้จริง

โดยบรรยากาศภายในงานเริ่มด้วยพิธีเปิด โดยมีประธานในพิธี ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ให้เกียรติร่วมงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางความสนุก Flash Dance สุดมันส์ พร้อมผู้ดำเนินรายการ หนูแหม่ม-สุริวิภา กุลตังวัฒนา ต้อนรับการแข่งขันแมทช์พิเศษเปิดสนาม Tennis Superstar fun & friendly match

คู่ที่ 1: ซูเปอร์บอล-ภราดร ศรีชาพันธุ์ คู่กับ ตั๊ก-บริบูรณ์ จันทร์เรือง ดวลกับ ปิ๊ก-ดนัย อุดมโชค คู่กับ เอกกี้-เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์

คู่ที่ 2: แทมมี่-แทมมารีน ธนสุกาญจน์ คู่กับ แอน-สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ดวลกับ จูน-ณัฐนิดา หลวงแนม คู่กับ แอนนา-นาตาชา เปลี่ยนวิถี

สำหรับสนามเทนนิส Crystal Sports มีทั้งสิ้น 8 สนาม โดดเด่นด้วยมาตรฐานระดับโลกแห่งแรก และแห่งเดียวของประเทศไทย ซึ่งได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ หรือ International Tennis Federation (ITF) ซึ่งต้องผ่านกระบวนการก่อสร้างที่ได้รับมาตรฐานสูงระดับสากลในทุกเกณฑ์คุณสมบัติ ตั้งแต่ พื้นผิวสนามซึ่งทุกสนามได้รับมาตรฐาน US Open หรือ Certified US Open Surface ที่พื้นผิวมีความยืดหยุ่น ถนอมสุขภาพร่างกายนักกีฬา ความละเอียดสม่ำเสมอของพื้นผิว ทำให้อัตราความเร็วและวิถีการเดินทางของลูกเทนนิสสม่ำเสมอ ความสว่างและการกระจายแสงของแสงไฟที่ให้ความสว่างสูงและเกลี่ยกระจายทั่ว ระดับความสูงของหลังคาในร่มที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการเล่นกีฬาเทนนิส

ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคอี กรุ๊ป กล่าวว่า “กลุ่มบริษัท เคอี ได้เล็งเห็นถึงความโปรดปรานการเล่นกีฬาเทนนิสของคนไทยที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งเทนนิสนับเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 5 ของโลก ดังนั้น เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับนักกีฬาเทนนิส กลุ่มบริษัท เคอี ได้พัฒนาสนามเทนนิสในร่มคริสตัล สปอร์ต (Crystal Sports) ซึ่งนับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ที่รักกีฬาเทนนิสได้มาเล่นบนสนามที่ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมคำนึงและใส่ใจถึงเรื่องความปลอดภัยในขณะเล่น สนามนี้ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ หรือ International Tennis Federation (ITF) โดยมีพื้นผิวสนามตามมาตรฐาน US Open หรือ Certified US Open Surface เพื่อส่งเสริมกีฬาเทนนิส ทั้งการฝึกซ้อม การแข่งขันเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล สำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้มีความสนใจในกีฬาเทนนิส เสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดี ตลอดจนเพื่อยกระดับให้กับผู้มีความสนใจในกีฬาเทนนิส เด็กและเยาวชนที่มีความมุ่งมั่น อยากพัฒนาเป็นนักกีฬามืออาชีพ ให้ได้ฝึกฝนกับโค้ชฝีมือระดับโลกอย่างใกล้ชิด โดยสนามเทนนิสในร่มคริสตัล สปอร์ต (Crystal Sports) ตอบทุกความต้องการ ดังเช่นคนรู้ใจนักกีฬา ที่คัดสรรคุณภาพระดับโลกมาไว้ให้อย่างเพียบพร้อม”

พิเศษสำหรับวันวาเลนไทน์ เพื่อสร้างสีสันและความคึกคัก สนามเทนนิสในร่ม คริสตัล สปอร์ต (Crystal Sports) เปิดให้ลูกค้าทุกท่านสามารถมาทดสอบเล่นที่สนามเทนนิสได้ตั้งแต่เวลา 14.00-00.00 น. พร้อมทั้งมีรางวัลแต่งกายคู่รักพิเศษ มอบให้เพื่อฉลองวันแห่งความรัก โดยนอกจาก คริสตัล สปอร์ต (Crystal Sports) จะเป็นสนามที่ใช้สำหรับในการฝึกซ้อมและเรียนรู้การเล่นเทนนิส ยังพร้อมเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นเพื่อรองรับสำหรับการจัด Tournament ต่างๆ ในอนาคตอีกด้วย

สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับได้ ณ สนามเทนนิสในร่มคริสตัล สปอร์ต (Crystal Sports) ที่พร้อมรองรับสำหรับเด็ก บุคคลทั่วไป และนักกีฬาระดับแข่งขัน อีกทั้งยังมีโปรแกรมการสอนในทุกระดับจาก ทีมโค๊ชระดับโลกและระดับชาติ ทั้งในการปรับเทคนิค เพิ่มแทคติก เพื่อเสริมทักษะในการเล่นเทนนิสและเพื่อเสริมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน รวมถึง Private Tennis Class สำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว สามารถเดินทางอย่างสะดวก ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม ติดโครงการเดอะ คริสตัล พร้อมบริการต่างๆ ที่ครบครัน ข้อมูลการติดต่อ https://crystalsports.kegroup.co.th/ Tel. 083-704-5099 / 02-101-5995, LINE: @crystalsports, IG: crystalsports.th, FB: Crystal Sports