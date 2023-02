อิล มัตติโน รายงานว่า แฟนบอลแฟรงก์เฟิร์ต 9 ราย ถูกจับกุม หลังเข้าโจมตีแฟนบอลนาโปลี ที่บาร์แห่งหนึ่ง หลังทั้งสองทีมต้องเจอกันในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก

นาโปลี เพิ่งสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยการบุกเอาชนะ ไอน์ทรัก แฟรงก์เฟิร์ต 2-0 ในเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดแรก เมื่อวันที่ 21 ก.พ. อย่างไรก็ตามในระหว่างแมตช์ดังกล่าวได้มี แฟนบอลแฟรงก์เฟิร์ต จำนวน 9 คน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกุม

There are many more Napoli fans in Frankfurt this evening than there are tickets for the Champions League game, and concerns grow after nine Eintracht supporters were arrested for attacking Italians.

เกมนัดดังกล่าวมีแฟนบอลนาโปลีทั้งที่เดินทางไปจากประเทศอิตาลี และที่อาศัยอยู่ที่เยอรมนี รวมกันอย่างหนาแน่น และมีการร่วมเดินขบวนบนท้องถนนเพื่อไปชมการแข่งขันดังกล่าว

อย่างไรก็ตามทางอิล มัตติโน รายงานว่ามีแฟนบอลเจ้าถิ่น 9 คน ถูกจับกุม จากการทำร้ายแฟนบอลนาโปลีกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันที่บาร์แห่งหนึ่งในแถบชไวเซอร์ สตราสส์