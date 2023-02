ซินเน็ค (ประเทศไทย) ควงพันธมิตร RAZER (เรเซอร์) เปิดตัวสินค้าใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย กับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์สุดว้าว 3 ไอเท็มหลัก เม้าส์ คีย์บอร์ด หูฟัง ที่อัพเกรดเทคโนโลยีและดีไซน์เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่สะดวกและง่ายมากขึ้น ในงาน “RAZER PRODUCT LAUNCH & EXCLUSIVE PARTY” พร้อมขนทัพ Specialists จาก RAZER (Global) และนักกีฬา E-sport ดีกรีแชมป์ระดับโลกมาร่วมแชร์ประสบการณ์ใช้ RAZER ที่นำพาสู่ชัยชนะ โดยสามารถจับจองเป็นเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ ผ่านตัวแทนจำหน่ายของซินเน็คฯทั่วประเทศ

บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็ม และ No.1 Gaming Distributor ของเมืองไทย ในฐานะตัวแทนจำหน่าย RAZER แบรนด์ Gaming Gear และซอฟต์แวร์สำหรับเกมเมอร์ชั้นนำระดับโลก อย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทย ร่วมกับ RAZER (เรเซอร์) เปิดตัวสินค้าใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย ในงาน “RAZER PRODUCT LAUNCH & EXCLUSIVE PARTY” ซึ่งประกอบไปด้วย เมาส์ RAZER DeathAdder V3, หูฟังเอียร์บัด Razer Hammerhead HyperSpeed และคีย์บอร์ด RAZER BlackWidow V4 Pro มาพร้อมกับสินค้าภายใต้การรับประกันของสัญลักษณ์ Trusted By Synnex ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ Mr. FOX Live House ทาวน์อินทาวน์

โดยงานนี้ได้จัดขึ้นแบบ Exclusive สำหรับเหล่าเกมเมอร์แฟนพันธ์แท้ของแบรนด์ RAZER โดยเฉพาะ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มี Specialists จาก RAZER (Global) ร่วมให้ข้อมูลและนักกีฬา Esports จากทีม Bacon Time และทีม Buriram United นักกีฬาอีสปอร์ตชื่อดังที่ไปคว้ารางวัลชนะเลิศจากหลายเวทีการแข่งขันระดับโลก มาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ในการใช้สินค้าของแบรนด์ RAZER ที่เข้ามายกระดับการเล่นเกมให้ทวีคูณความสนุกด้วยไอเทมที่อัพเกรดขึ้นกว่าเดิมที่นำพาไปถึงชัยชนะระดับโลก

ไม่เพียงเท่านี้ RAZER ยังได้เปิดเวทีให้เหล่าเกมเมอร์ที่เข้าร่วมงานได้ประชันฝีมือ กับการแข่งขันเกมส์ทั้งจาก Mobile และ PC รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่ให้ได้ลุ้นของรางวัลพิเศษกลับบ้านอีกมากมาย อีกทั้งยังมีโซน Experience ให้เหล่าเกมเมอร์ที่ได้สัมผัสและทดลองสินค้าก่อนใคร ไม่ว่าจะเป็น

เมาส์ Razer DeathAdder V3

ไลน์เมาส์ยอดนิยม ของแบรนด์ RAZER ที่อัปเดตด้วยเทคโนโลยีเมาส์ล่าสุด ติดตั้งฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง ด้วยน้ำหนักเบาพิเศษเพียง 59 กรัม สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ที่ออกแบบโดยความร่วมมือกับผู้เล่นอีสปอร์ตที่มีชื่อเสียงระดับโลก ถือเป็นอาวุธลับ ที่นักกีฬา E-Sport ต้องเลือกใช้ ที่เปิดตัวด้วยราคา 2,690 บาท

หูฟังเอียร์บัด Razer Hammerhead HyperSpeed

มาด้วยคอนเซปต์ PLAY ANYWHERE, CARRY EVERYWHERE หูฟังไร้สายตัวแรกของแบรนด์ RAZER ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก PlayStation และ Xbox ด้วยการใช้เทคโนโลยี HyperSpeed Wireless ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ RAZER ละดองเกิล ด้วยพอร์ต USB Type C ที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โปรดของคุณได้อย่างราบรื่นระหว่างเดินทางหรือที่บ้าน ด้วยดีไซน์ที่ตอบสนองเกมเมอร์ได้ดีที่สุดเสมอมา เพื่อมอบประสบการณ์ตามคอนเซ็ป Razer ในทุกที่ของชีวิต ที่คุณไป เปิดตัวด้วยราคา ราคา 4,990 บาท

คีย์บอร์ด Razer BlackWidow V4 Pro

RAZER BlackWidow V4 Pro รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นคีย์บอร์ด Battlestation เต็มรูปแบบที่อัดแน่นด้วยคุณสมบัติสำหรับเกมเมอร์และผู้ที่ชื่นชอบพีซี เพื่อให้การตั้งค่าการเล่นเกมสมบูรณ์แบบ ด้วย Razer Command Dial ใหม่, มาโครคีย์เฉพาะ, แสง Razer Chroma RGB ที่ครอบคลุม, Razer Mechanical Switches และการควบคุมสื่อโดยเฉพาะ นี่คือสุดยอดคีย์บอร์ดสำหรับเกมเมอร์พีซีทุกคน ที่มาพร้อมแป้นหมุนเลือกคำสั่งให้การควบคุมขั้นสูงและทางลัดสำหรับแอปบนเดสก์ท็อปและในเกม นอกจากนี้ ปุ่มมาโครเฉพาะยังช่วยให้การดำเนินการที่ซับซ้อนสามารถดำเนินการได้ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวระหว่างช่วงเวลาการเล่นเกมที่ร้อนระอุ อีกทั้งยังมีไฟ Razer Chroma RGB ต่อปุ่มละไฟ Underglow RGB แบบหลายโซน สิ่งนี้ทำให้มีตัวเลือกการปรับแต่งที่แทบไม่มีขีดจำกัดและความดื่มด่ำในเกมได้อย่างลงตัว เปิดตัวด้วยราคา 8,990 บาท

ภายในงานยังมีสินค้าใหม่ อย่าง RAZER DeathAdder V3, RAZER Viper V2 Pro, RAZER BlackWidow V3 Pro (White), RAZER Quartz Edition, RAZER Kaira PS5 และ RAZER Leviathan v2 x มาให้แฟนคลับได้สัมผัสก่อนใคร และสามารถจับจองเป็นเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้!! สำหรับ คีย์บอร์ด Razer BlackWidow V4 Pro สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไป ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของซินเน็คฯ ทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ RAZER Official Store บน Lazada & Shopee

สินค้า RAZER ทุกรุ่นที่เปิดตัวภายในงาน ให้การรับประกันถึง 2 ปีเต็ม มั่นใจได้กับการบริการหลังการขายภายใต้สัญลักษณ์ Trusted By Synnex กับศูนย์บริการที่ครอบคลุมกว่า 11 สาขาทั่วประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/OfficialRazerThailand