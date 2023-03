จากกรณี การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2023 กัมพูชา ซึ่ง เจ้าภาพตั้งค่าลิขสิทธิ์กับ ประเทศไทย สูงถึง 800,000 เหรียญสหรัฐ โดยกระแสของประชาชนมองว่าแพงเกินไป และไม่เห็นด้วยกับการที่ไทยจะต้องจ่ายเงินซื้อแพงขนาดนี้

ล่าสุดเว็บไซต์ MCOT.net รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)ซึ่ง กกท. ได้เคยทำหนังสือปรึกษากรณีนี้ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากการชมการถ่ายทอดการแข่งขัน อยู่ในกฎการรับชมทั่วถึงเท่าเทียม หรือ Must Have แม้ว่าจะไม่ได้มีความเห็นของบอร์ดกสทช. อย่างเป็นทางการ แต่ได้มีคำตอบคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่ของกสทช.แจ้งกับกกท.ไปว่า การถ่ายทอดการแข่งขันซีเกมส์ 2023 อยู่ในกฎ Must Have คนไทยควรจะได้รับชมการแข่งขัน ไม่ว่ากกท.จะให้เอกชนรายได้เข้ามาสนับสนุนในการจ่ายค่าธรรมเนียมในการถ่ายทอด เอกชนรายที่สนับสนุนจะไม่สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดการแข่งขันเพียงรายเดียวหรือ Exclusive เหมือนเช่นกรณีที่เคยเกิดขึ้นในการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมา จะต้องให้สิทธิกับผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์และแพลตฟอร์มอื่น ตามกฎ Must Have

ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่า กกท. ไม่ได้ขอการสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนค่าธรรมเนียมถ่ายทอดการแข่งขันซีเกมส์จาก กสทช. ดังนั้น ไม่ว่ากกท.จะได้ข้อสรุปในค่าธรรมเนียมถ่ายทอดอัตราเท่าใด กกท.และคณะกรรมการโอลิมปิกสากล จะต้องหาผู้สนับสนุนค่าธรรมเนียมถ่ายทอดเอง