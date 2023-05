แฟนบอล ปารีส แซงต์ แชร์กแมง รวมตัวกันไปบุกตะโกนขับไล่ เนย์มาร์ ถึงหน้าบ้านพักเพื่อหวังให้แข้งรายนี้ทำอำลาทีม ขณะที่สโมสรยินดีรับฟังข้อเสนอในการปล่อยตัวแนวรุกทีมชาติบราซิลรายนี้

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พ.ค. หลังมีแฟนบอลอุลตร้า เปแอสเช รวมตัวประท้วงที่หน้าสำนักงานสโมสรเพื่อให้บอร์ดบริหารลาออกหลังทีมทำผลงานย่ำแย่ รวมถึงประท้วง ลิโอเนล เมสซี แนวรุกซูเปอร์สตาร์หลังแอบเดินทางไปซาอุดีอาระเบียโดยไม่ได้ขออนุญาตจนถูกสั่งแบนไป 2 สัปดาห์ เนื่องจากมองว่าไม่เคารพสโมสร

