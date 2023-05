สโมสร ชลบุรี เอฟซี ประกาศคว้าตัว เบนจามิน เดวิส กองกลางดีกรีทีมชาติไทย ชุด U23 จาก สโมสร อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ทีมในศึกลีกวัน อังกฤษ มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยถือเป็นนักเตะใหม่รายแรก ที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับทัพ “ฉลามชล” ภายใต้การคุมทัพของ มาโกโตะ เทกุระโมริ กุนซือใหญ่ชาวญี่ปุ่น ที่ต้องการผู้เล่นที่มีทักษะในการเลี้ยงบอลเข้ามาเพิ่มเติม

โดย เบนจามิน เดวิส ได้เดินทางมาร่วมงาน ฉลามชล อวอร์ด 2022/23 โดยขึ้นไปเซอร์ไพรส์แฟนบอลบนเวที เพื่อร่วมเปิดตัวเสื้อแข่งพรี-ซีซั่น ฉลามชล 2023/24 เรียกเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆ ที่มาร่วมงาน เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา (19 พ.ค.) ณ ศรีราชา ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศรีราชา จ.ชลบุรี

สำหรับ เบนจามิน เดวิส เกิดวันที่ 24 พฤศจิกายน ปี 2000 ปัจจุบันอายุ 22 ปี เป็นนักเตะลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เกิดที่ประเทศไทย แต่ไปเติบโตที่สิงคโปร์ ก่อนย้ายไปอยู่อังกฤษ และ มีโอกาสเซ็นสัญญากับ ฟูแล่ม ทีมในศึกแชมเปี้ยนชิพ มีโอกาสลงเล่นให้ทีม U18, U23 และ ชุดใหญ่ในฟุตบอลถ้วย ต่อด้วยย้ายมาอยู่กับ อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ทีมในศึกลีกวัน เมื่อปีที่ผ่านมา และถูกยืมตัวมาค้าแข้งในไทยลีก กับ การท่าเรือ เอฟซี โดยลงสนามให้กับทีมไปทั้งสิ้น 17 นัด

ส่วนผลงานกับทีมชาติไทย เบนจามิน เดวิส ถือเป็นกำลังสำคัญให้ ทีมชาติไทย U23 ทั้งในชุดซีเกมส์ 2021 ที่เวียดนาม และ ชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบสุดท้าย ที่อุซเบกิสถาน สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่ง มิดฟิลด์ตัวกลาง, มิดฟิลด์ตัวรุก และ ริมเส้นฝั่งซ้าย

สำหรับรางวัล “ฉลามชล อวอร์ด 2021/22 โดย เครื่องดื่มตราช้าง” ทั้ง 10 สาขา มีดังนี้

1.Chang Inspiration Award : คุณวิทยา คุณปลื้ม

2. Goal of the Season : ประตูยอดเยี่ยม : ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว

3. Save of the Season : เซฟยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล : ชนินทร์ แซ่เอียะ

4. The Best Moment of the Season : โมเมนต์สุดประทับใจประจำฤดูกาล : เมืองทอง ยูไนเต็ด 1-5 ชลบุรี

5. The XI : ทีมยอดเยี่ยม

ชนินทร์ แซ่เอียะ

เฉลิมพงษ์ เกิดแก้ว, กฤษดา กาแมน, เรนาโต้ เคลิช

ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว, สุมัญญา ปุริสาย, สหรัฐ สนธิสวัสดิ์, ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์

ยู บยองซู, ดานิโล่ อัลเวส, อมาดู อ็อตตาร่า

6. Top Scorer ดาวซัลโว : ดานิโล่ อัลเวส

7. The Rising : ดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล : ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว

8. The Best นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล : กฤษดา กาแมน

9. Youth Team Of the Season : ชลบุรี เอฟซี อคาเดมี่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี