โมฮาเหม็ด ซาลาห์ แนวรุก ลิเวอร์พูล โพสต์ข้อความยอมรับว่าสุดเสียใจที่ “หงส์แดง” ชวดโควตาไปเล่นในฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ฤดูกาลหน้า

โดย ลิเวอร์พูล ไม่สามารถคว้าตั๋วไปเล่นในฟุตบอลยูซีแอล ฤดูกาลหน้าได้แน่นอนแล้วหลัง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เอาชนะ เชลซี 4-1 ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2022-23 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. เนื่องจาก “หงส์แดง” มีคะแนนตามหลัง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด อันดับ 4 อยู่ 4 คะแนนขณะที่เหลือการแข่งขันอีกเพียง 1 นัด

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 25, 2023