อุรุกวัย เฉือนเอาชนะ อิตาลี 1-0 ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกยู-20 ไปครองเป็นสมัยแรก ส่วน อิราเอล ซิวอันดับ 3

การแข่งขันฟุตบอลโลกชุดอายุไม่เกิน 20 ปีหรือยู-20 ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ผ่านมาเป็นรอบชิงชนะเลิศที่สนาม เอสตาดิโอ ยูนิโค ดิเอโก อาร์มันโด มาราโดนา เมืองลา ปลาตา ประเทศอาร์เจนตินา เป็นการพบกันของ “จอมโหด” อุรุกวัย กับ “อัซซูรี” อิตาลี

ผลปรากฏว่า เป็นทัพ “จอมโหด” ที่เฉือนเอาชนะไปได้ 1-0 จากลูกโหม่งของ ลูเซียโน โรดริเกซ นาทีที่ 86 ส่งผลให้คว้าแชมป์ไปครอง พร้อมเป็นแชมป์รายการนี้สมัยแรกของพวกเขาหลังก่อนหน้านี้ผลงานที่ดีสุดคือรองแชมป์เมื่อปี 1997 และ2013

ขณะที่ อิตาลี ซึ่งผ่านเข้าชิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยังคงต้องรอการซิวโทรฟี่ทัวร์นาเมนต์นี้ต่อไป

ส่วนเกมนัดชิงอันดับ 3 อิสราเอล เป็นฝ่ายเอาชนะ เกาหลีใต้ 3-1

Uruguay’s players celebrate with the trophy after winning the FIFA U-20 World Cup final soccer match against Italy at the Diego Maradona stadium in La Plata, Argentina, Sunday, June 11, 2023. (AP Photo/Natacha Pisarenko)