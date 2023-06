ลิเวอร์พูล บุกเยือน เชลซี ส่วน แมนฯ ซิตี้ แชมป์เก่า ดวล เบิร์นลีย์ นัดประเดิมสนามฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2023-24

ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2023-24 ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ได้มีการประกาศโปรแกรมการแข่งขันตลอดซีซั่นออกมาเป็นที่เรียบร้อย

📣 #PLFixtures for the 2023/24 season have arrived!

— Premier League (@premierleague) June 15, 2023