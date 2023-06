กองเชียร์เจ้าปัญหา ยังไม่หยุด โพสต์ยืนยันการจุดแฟลร์ คือวัฒนธรรม ระบุ สื่อเสนอข่าวเกินจริง ขณะที่กลุ่ม เชียร์ไทย พาวเวอร์ แถลงการณ์ประณามแฟนกลุ่มดังกล่าว

จากกรณีกลุ่มกองเชียร์ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม “Ultras Thailand” ได้มีการนำพลุแฟลร์ออกมาจุดหลังเกมฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบ 8 ทีม ที่ทีมชาติไทยพ่ายให้ทีมชาติเกาหลีใต้ ชวดตั๋วไปบอลโลก รวมถึงมีรายงานว่ามีการโยนพลุแฟลร์ลงมาจากอัฒจรรย์ด้วย จนถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวผิดกฎของ สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย หรือ เอเอฟซี

อย่างไรก็ตามกลุ่มแฟนบอลกลุ่มดังกล่าว ยังคงเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยได้มีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Ultras Thailand ระบุว่า “You will Never Understand If You Are not one of Us. I don’t Care You talk About me. This is my Culture.” หรือแปลว่า คุณจะไม่มีวันเข้าใจ ถ้าคุณไม่ใช่หนึ่งในพวกเรา ฉันไม่สนที่พวกคุณพูดถึงฉัน นี่คือวัฒนธรรมของฉัน”

นอกจากนี้ยังมีข้อความที่สื่อถึงการนำเสนอข่าวของสื่อว่านำเสนอข่าวเกินจริง และระบุว่า สิ่งที่พวกเขาทำแสดงถึงความสามัคคีและแพชชั่นของพวกเขา

ขณะที่ กลุ่ม CheerThai Power Club อีกหนึ่งกลุ่มแฟนบอล ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืน ประณามและไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกลุ่มกองเชียร์กลุ่มดังกล่าวอีกด้วย