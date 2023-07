หลังจาก สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มแฟนบอล ที่จุดพลุแฟล์ ในสนามปทุมธานี สเตเดี้ยม ศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เกมที่ ทีมชาติไทย พ่าย เกาหลีใต้ 1-4 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา

ล่าสุดกลุ่ม Ultras Thailand ได้ประกาศว่าพร้อมสู้คดีในชั้นศาล

Ultras Thailand ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจว่า ขอรวบรวมเหตุการณ์ ไทม์ไลน์และภาพบางส่วนเพื่อแถลงเหตุการณ์จุดแฟล์ในสนามในแมท Afc U17 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา

1.เกมส์ไทย-เกาหลีใต้ได้จบลงแล้ว แฟนบอลบางส่วนได้ออกจากสนามไปแล้ว นักเตะ U17 ได้เดินขอบคุณแฟนบอลทั่วสนามและมาจบท้ายที่กลุ่ม Ultras Thailand ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฎิบัติของนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกชุด ซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาที่การแข่งขันจบไปแล้วเกิน 30 นาที มีการจุดแฟล์ในสนามจริงแต่ได้ทำหลังเกมส์จบเกินเวลาถ่ายทอดสด (เห็นได้จากภาพ)

2.ระหว่างจุดแฟล์นั้น มีการยั่วยุจากจนท. Afc คนหนึ่งในสนามจริง มีการชู”ควย”จากเจ้าหน้าที่ มีการเดินเข้าประชิดกวักมือเรียกยั่วยุกองเชียร์ หลังจากนั้นจึงมีการโยนแฟล์ลงสนามจริง (เห็นได้จากถาพ)

3.ทางกลุ่ม Ultras Thailand ขอโทษน้องๆนักฟุตบอลเยาวชนU17ทุกคนที่ทำให้บรรยากาศมันไม่ดีจากความวุ่นวาย เรายังสนับสนุนน้องๆไม่ได้มีเจตนาโทษหรือตำหนิผลงานแข่งขันกับน้องๆ เพราะเราตามเชียร์น้องๆมาตั้งแต่วันแรก เห็นถึงความทุ่มเทและเต็มที่กับเกมส์

ทางกลุ่มUltras Thailand ขอโทษทางสนามบีจีปทุม และแฟนบอลบีจีที่ทำให้สนามอาจเสียหาย ทางเราได้เตรียมคนติดต่อประสานเพื่อ ซ่อมแซมชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากเราทุกส่วนอย่างเต็มที่

4. เรื่องคดีความใดๆที่บุคคลใดได้แจ้งความไว้นั้น ทางเราได้มีการประสานงานติดต่อจนท.ตร.ล่วงหน้าเพื่อเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว และทางกลุ่มจะต่อสู้คดีในชั้นศาล เพื่อให้รู้ว่าแฟล์ พลุ ไม่ใช่อาชญากรรมร้ายแรงที่ทำลายฟุตบอลไทย

5. กลุ่ม Ultras Thailand มีอุดมการณ์ทางการเชียร์ตามหลักสากล ด้วยความหนักแน่นเข้มแข็ง แม้มันอาจจะไม่ถูกกับกฎ แต่เราสามารถพูดคุยเรื่องกฎ ปรับเปลี่ยนกฎบางอย่างได้เหมือนกับกฎหมายหลายๆตัวในไทยที่ได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อก้าวตามความศิวิไลย์ของการเชียร์ให้ทัน

เรามีความคาดหวังว่านายกสมาคมคนใหม่จะมีวิสัยทัศน์และเปิดใจพูดคุยจริงจังกับกลุ่ม Ultras Thailand ถึงวิธีการแสดงออกในการเชียร์ไม่ให้มีผลกระทบจากทางเราในอนาคต เพราะทางกลุ่มยังจะเดินหน้ายึดมั่นแนวทางการเชียร์แบบนี้ต่อไป

สุดท้ายขอขอบคุณคนที่เกลียดประนามเราในทุกๆสื่อทุกๆด้านแต่มีประโยคหนึ่งอยู่ว่า..

“เขาพยายามกลบฝังเราให้จมลงดิน

โดยไม่รู้เสียเลยว่าเราคือเมล็ดพันธุ์”

They tried to bury me

but they didn’t know I was a seed.

I’ll always grow back stronger.

แล้วพบกัน🇹🇭

Ultras Thailand

Unity and Passion