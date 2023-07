ชัชชุอร โมกศรี นักตบสาวไทย ติดท็อปเทน 3 สถิติ วอลเลย์บอล เนชั่นส์ ลีก รอบแรก โดยเกาะท็อป 10 Best Scorers และ Best Attack พร้อมกับรั้งเบอร์ 1 Best Recievers

แม้ว่านักตบสาวไทยจะแพ้รวดในบ้าน ในเนชั่นส์ ลีก สนาม 3 และจบอันดับ 14 อย่างไรก็ตามในสถิติรายบุคคล “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี นักตบสาวไทยมีสถิติ Best Scorers อยู่ในอันดับ 9 โดยทำไปทั้งสิ้น 172 คะแนน เป็นการตบ 148 คะแนน การบล็อก 17 คะแนน และ การเสิร์ฟอีก 7 คะแนน โดยอันดับ 1 เป็น สตีเซก มักดาลีนา ของโปแลนด์ที่ทำไป 242 คะแนน

ส่วนสถิติBest Attack ชัชชุอร มีสถิติรั้งอันดับ 9 จาก 148 แต้มในการขึ้นตบ 185 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 12.3 คะแนนต่อเกม อันดับ 1 ได้แก่ หลี หยิง หยิง จากจีน 214 คะแนน นอกจากนี้ ชัชชุอร ยังมีสถิติในการบอลแรกเป็นอันดับ 1 ในรอบนี้ โดยมีสถิติที่ 82 ครั้ง ผิดพลาด 18 ครั้ง

ส่วนพรพรรณ เกิดปราชญ์ มือเซ็ตของไทยรั้งอันดับ 6 ในสถิติ Best Setter