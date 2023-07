ลิโอเนล เมสซี ดาวเตะแชมป์โลก ทีมชาติ อาร์เจนติน่า เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการซัดฟรีคิกสุดสวย ในช่วงทดเวลาพาทีมอินเตอร์ ไมอามี่เอาชนะ ครูซ อาซูล 2-1 ในฟุตบอล ลีก คัพ ของสหรัฐอเมริกา

The reaction of Kim Kardashian, Serena Williams, Beckham and his family to Messi’s goal. 🤟

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023