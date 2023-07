ยูนิโคล่ ร่วมกับ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ และ KAWS เปิดตัว Around the World with Roger Federer ซีรีส์อีเวนต์ระดับโลกที่ร่วมเฉลิมฉลองเรื่องราวของเทนนิส ศิลปะ และวัฒนธรรม เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ 2 สิงหาคมนี้ ณ MoMA PS1 นครนิวยอร์ก

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เปิดตัวกิจกรรม Around the World with Roger Federer ณ MoMA PS1 ในเขตควีนส์ ของนครนิวยอร์ก ที่กลุ่มเด็กๆ จาก Kings County Tennis League จะได้รับโอกาสอันดีนี้ เฟเดอเรอร์ถือเป็นนักเทนนิสที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเกมการแข่งขันด้วยรางวัลจากการแข่งขันมากมาย แต่ความสำเร็จอื่นๆ ของโรเจอร์ยังคงขับเคลื่อนไปอยู่เสมอ เริ่มต้นด้วยอีเวนต์พิเศษ การเฉลิมฉลองพิเศษของคอมมูนิตี้เทนนิส ศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมกับบรรยากาศสนุกๆ ของ block-party ด้วยเสียงเพลง ศิลปะ และความรู้สึกด้านบวกให้กับทุกคน ซึ่งอีเวนต์นี้คือส่วนหนึ่งของโปรแกรม UNIQLO Next Generation Development ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

อีเวนต์ของโปรแกรม UNIQLO Next Generation Development สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน นี่คือโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตที่นักเทนนิสรุ่นเยาว์จาก Kings County Tennis League จะได้พบและเรียนรู้จากนักกีฬาระดับโลก ซึ่ง Kings County Tennis League เป็นกลุ่มที่รวมเอาเทนนิสและการศึกษาเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้เด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในการเคหะ ได้แสดงพัฒนาศักยภาพของตัวเอง การจัดกิจกรรมจะเกิดขึ้น ณ ลานกว้างของ MoMA PS1 ที่เปลี่ยนเป็นสนามเทนนิสขนาดจริง พื้นสนามเป็นผลงานอาร์ตเวิร์คที่ร่วมมือกับศิลปินชื่อดังอย่าง KAWS ซึ่งร่วมสนับสนุนภารกิจของ Around the World with Roger Federer โดยโรเจอร์จะจัดงานโค้ชชิ่งและมอบคำแนะนำเพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กๆ บนคอร์ทเทนนิส และพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติในการเป็นทั้งนักกีฬาอาชีพและผู้นำชุมชน

โคจิ ยาไน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด กล่าวว่า “โปรแกรม Next Generation Development ของเราเน้นเรื่องแรงบันดาลใจและการพัฒนาของคนรุ่นใหม่ในทุกมุมโลกผ่านเแอมบาสเดอร์และพาร์ทเนอร์ การได้มีโอกาสร่วมกับโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ Kaws MoMA และ MoMA PS1 รวมถึงพาร์ทเนอร์อื่นๆ ของเรา Around the World with Roger Federer นับเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยม ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนรุ่นใหม่ และแผ่ขยายโอกาสเหล่านี้ในมุมมองใหม่ที่ตื่นเต้นมากขึ้น ด้วยการเชิญชวนคอมมูนิตี้ต่างๆ ทั่วโลกได้มีส่วนร่วมกับโรเจอร์ ผ่านความหลงใหลในเทนนิส ศิลปะ และวัฒนธรรม”

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ กล่าวว่า “ผมคาดหวังในการมีส่วนร่วมกับการเปิดตัว UNIQLO’s Around the World with Roger Federer ในวันที่ 2 สิงหาคมนี้ ผมเชื่อว่าการผลักดันที่เรามีให้กับคนรุ่นใหม่เปรียบเสมือนการลงทุนเพื่ออนาคตของเรา และผมมีความสุขมากที่ซีรีส์อีเวนต์นี้ได้มอบโอกาสนี้ให้กับคนรุ่นใหม่”

อีกหนึ่งไฮไลท์ของวันงานคือผลงานไลฟ์อาร์ตอินสตอลเลชัน (Live Art Installation) ที่ศิลปินท้องถิ่นชาวนิวยอร์กได้สร้างผลงานภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ โดยผู้ที่เข้าร่วมงานนี้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานแบบเรียลไทม์ เมื่อได้ผลงานอาร์ตเวิร์คที่สมบูรณ์ งานชิ้นนี้จะถูกส่งมอบให้กับ Kings County Tennis League เพื่อเป็นของขวัญแก่ทีมงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนเยาวชนด้อยโอกาสจากชุมชน NYC ผ่านกีฬาเทนนิส

หลังจากเปิดตัวกิจกรรมที่นครนิวยอร์กในเดือนสิงหาคมนี้ Around the World with Roger Federer จะไปเยือนเมืองอื่นๆ ทั่วโลก จากตารางการเดินทางของปีนี้ที่จะเดินทางไปยังทวีปอื่นๆ เช่นเดียวกับการเปิดตัวกิจกรรมที่นครนิวยอร์ก จุดมุ่งหมายของซีรีส์อีเวนต์ในอนาคตคือสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน พร้อมกับเฉลิมฉลองเรื่องราวเกี่ยวกับเทนนิส ศิลปะ และวัฒนธรรม ในขณะเดียวกับก็สร้างผลงานที่จะอยู่ควบคู่ไปกับชุมชนของเมืองต่างๆ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ยูนิโคล่ เป็นที่รู้จักในฐานะไลฟ์แวร์ (LifeWear) เสื้อผ้าที่ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้สวมใส่ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น เสื้อผ้าที่เรียบง่าย คุณภาพสูง มีความสวยงามในทุกรายละเอียดเหมาะกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้คน และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของ Around the World with Roger Federer ได้ที่เว็บไซต์ www.uniqlo.com/RogerFederer/AroundtheWorldwithRogerFederer/