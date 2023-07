รีวิว PICO 4 ชุดอุปกรณ์ VR แบบ All in One ที่จะพาให้คุณสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ในโลกเสมือนจริงได้อย่างเต็มอรรถรสสุดคมชัดแบบเต็มตา

สำหรับ PICO 4 เป็นอุปกรณ์ VR แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถมอบความบันเทิงได้ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม หรือ การดูภาพยนตร์ ซึ่งทำให้ได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปจากการใช้งานบนเครื่องเล่นอื่นๆ

ซึ่งหลังจากที่ทีมงานข่าวสดอีสปอร์ตได้รับอุปกรณ์ชุดนี้มาลองใช้งานดูแล้ว ต้องบอกเลยว่าเจ้าPICO 4นั้นทำออกมาได้ไม่ธรรมดาจริงๆ

เพราะจากเกมแนวกีฬาอย่าง All-in-One Sports VR ที่ทางทีมงานได้หยิบมาเล่นกันเป็นประจำแล้ว ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์การเล่น VR ที่สนุกมาก และวิธีการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยิงธนู, เทนเบิลเทนนิส หรือ สนุกเกอร์ และอื่นๆ นั้นทำออกมาได้สมจริง แต่การเล่นก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ผู้เล่นมือใหม่ก็สามารถสนุกกับตัวเกมได้อย่างไม่ยากเย็น

แต่นอนว่าการเล่นเกมแนว VR นั้น ผู้เล่นควรเตรียมพื้นที่โล่งเป็นบริเวณกว้างเพื่อความปลอดภัยของตัวเองประมาณ 3 ตารางเมตร เพื่อที่จะสามารถสนุกไปกับPICO 4ได้อย่างไร้ความกังวล

ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้น ตัวจอแสดงผลที่มาพร้อมขนาดขอ LCD 2.56 นิ้ว สองจอ ซึ่งรองรับความละเอียดแบบ 4K และมีอัตรการรีเฟรช : 72Hz /90Hz ก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียว เพราะมีน้ำหนักรวมทั้งเฉพาะทั้งส่วนเฮดเซ็ทและสายรัดศีรษะ เพียงแค่ 586 กรัม เท่านั้น ทำให้ไม่ได้รู้สึกหนักอะไรระหว่างที่เล่น

ทั้งนี้ผู้ใช้งานแต่ละคนอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับจอให้เข้ากับดวงตาเพื่อให้สามารถมองภาพได้อย่างชัดเจน ซึ่งในช่วงแรกอาจจะค่อนข้างต้องปรับตัวนิดหน่อย แต่เมื่อใช้งานเป็นประจำแล้วต้องบอกเลยว่าไม่มีปัญหา

โดยรวมแล้วต้องบอกเลยว่าเครื่องPICO 4นั้นถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงในรูปแบบของVRได้แบบครบวงจร เพราะตัวเครื่องสามารถเล่นได้ด้วยตัวเอง หรือจะนำไปเชื่อต่อกับเกมจากPCผ่านทางแอปพลิเคชันก็สามารถทำได้

สำหรับข้อมูลโดยรวมของอุปกรณ์ชุดนี้ประกอบด้วย